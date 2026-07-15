وزارت مالیۀ امریکا اعلام کرد که دفتر کنترول داراییهای خارجی این وزارت (اوافایسی)، اقدامات خود را برای مختل کردن شبکۀ غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمهای مرتبط با محمد حسین شمخانی، تشدید کرده است.
به گفتۀ وزارت مالیۀ امریکا، این اقدام بخشی از افزایش فشار اقتصادی بر رژیم ایران است؛ اقدامی که پس از سرگیری حملات بیثباتکنندۀ ایران در تنگۀ هرمز انجام میشود.
اسکات بسنیت، وزیر مالیۀ ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "رژیم ایران با اتکا به فریبکاری برای بقای خود ادامه میدهد و شبکۀ محمد حسین شمخانی، یکی از سودآورترین ابزارهای آن است."
در این پیام آمده است: "وزارت مالیۀ امریکا در حال از کار انداختن زیربنای مالی است که به این رژیم امکان میدهد، تهدیدهای خود را علیه امنیت ایالات متحده و کشتیرانی جهانی ادامه دهد."
پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز سهشنبه ۱۴ جولای اعلام کرد که از طرح پیشین خود برای دریافت حق العبور ۲۰ درصدی از تمامی کشتیهای باری عبوری از تنگه هرمز صرفنظر کرده است، و به جای آن بر گسترش همکاریهای تجارتی و سرمایهگذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس تمرکز خواهد کرد.
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