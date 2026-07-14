دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۴ جولای اعلام کرد که از طرح پیشین خود برای دریافت حق العبور ۲۰ درصدی از تمامی کشتی‌های باری عبوری از تنگه هرمز صرف‌نظر کرده است، و به جای آن بر گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس تمرکز خواهد کرد.

رییس جمهور امریکا در پیامی در شبکه اجتماعی "تروث سوشل " نوشت که تنگه هرمز به روی "تمامی کشتی‌ها، به استثنای ایران "باز خواهد ماند.

او همچنین اعلام کرد که ایالات متحده به جای اعمال حق العبور عمومی برای عبور کشتی‌ها، "محاصره کامل " را تنها علیه کشتی‌هایی اجرا خواهد کرد که به بنادر ایران رفت‌وآمد می‌کنند یا هرگونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند.

ترمپ گفت: "بر اساس گفتگوهای بسیار مفید با رهبران شرق میانه، تصمیم گرفته‌ام که به‌جای هزینه بازپرداخت ۲۰ درصدی ایالات متحده، آن را با توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد، جاگزین کنم. "

او با اشاره به گفتگوهای خود با رهبران منطقه گفت: "این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار عظیم خواهند بود، و در عین حال برای این کشورها و آینده آنها نیز سودمند خواهند بود. "

پیش از این رییس جمهور دونالد ترمپ گفته بود که کشتی های تجارتی که از تنگه هرمز عبور می کنند، باید به ایالات متحده ۲۰ در صد ارزش تمام محموله خود را به حیث حق العبور بدهند چون به گفته او، ایالات متحده اکنون مسوولیت تامین امنیت و مصوونیت تنگه هرمز را بر عهده دارد.

دونالد ترمپ گفته بود: "کشورهای دیگر بسیار ثروتمند استند و در کنار ما قرار دارند. نمی‌توان انتظار داشت که امریکا این کار را بدون دریافت هزینه انجام دهد."

این تغییر موضع در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در روزهای اخیر برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و همزمان محدودیت‌هایی علیه حمل‌ونقل دریایی مرتبط با ایران اعمال کرده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این آبراه راهبردی عبور می‌کند. طی هفته‌های اخیر، با افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران، امنیت کشتیرانی در این منطقه بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحولات شرق میانه تبدیل شده است.