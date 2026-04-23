وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید که انتقال افغان های ساکن در کمپ السیلیۀ قطر به کشور سوم، یک راه حل مثبت است.
در پی گزارشها در بارۀ اسکان مجدد افغانهای ساکن در کمپ السیلیه در قطر، وزارت خارجۀ ایالات متحده در پیام اختصاصی به صدای امریکا گفت که تلاش دارند "گزینههای اسکان داوطلبانۀ" همۀ ساکنان این کمپ را به یک کشور سومی شناسایی کنند.
پیش از این، رسانههای امریکایی گزارش دادند که حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترمپ با مقامات جمهوری کانگو در تماس است تا حدود ۱۱۰۰ افغان را که در کمپ السیلیۀ قطر در انتظار ویزۀ ایالات متحده به سر میبرند در آنکشور اسکان دهند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده بدون اینکه از کدام کشور خاصی نام برده باشد در این پیام گفت که به گونۀ مستقیم با باشندگان این کمپ در ارتباط است.
در این پیام وزارت خارجه آمده است که ایالات متحده "در مورد تلاشهای اسکان مجدد، به طور منظم و مستقیم با ساکنان [کمپ السیلیه] در ارتباط" قرار دارد.
این وزارت، انتقال افغانهای ساکن در کمپ السیلیه را به یک کشور ثالث، "یک تصمیم مثبت" خوانده گفته است که این اقدام "ضمن حفظ امنیت و سلامت مردم امریکا، امنیت این افراد باقیمانده را برای شروع زندگی جدید در خارج از افغانستان فراهم میکند."
پیش از این، پال کپور دستیار وزیر خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در یک جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته بود که نگهداشتن این افغانها برای مدت نامحدود در [کمپ السیلیه] منطقی نیست.
با اینحال، کپور در پاسخ به پرسش یک قانونگذار امریکایی، احتمال برگشت دادن اجباری افغانها را از کمپ السیلیه به افغانستان رد کرده بود.
پال کپور گفت:"ما جبراً افغانها را به افغانستان برگشت نمیدهیم. برخی از آنان به خواست خود برگشته اند، اما ما کسی را مجبور [به برگشت] نمیکنیم."
شان ون دایور، رییس افغان ایوک، ایتلاف متشکل از گروههای مختلف حامی اسکان مجدد افغانها به ایالات متحده در واکنش به این خبر در یک مصاحبه با شبکۀ (اماسناو) گفت که زمان آن رسیده تا در بارۀ کمک به افغانها کاری صورت گیرد.
خبر اسکان مجدد این افغانها که متشکل از ترجمانها و همکاران نیروهای نظامی ایالات متحده و خانوادههای شان می باشد با انتقاد شماری زیادی از قانونگذاران ارشد دموکرات امریکایی به همراه بوده است.
اما وزارت خارجۀ امریکا میگوید که اسکان این افراد در کنار اینکه امنیت و سلامت امریکا را حفظ میکند، امنیت این افراد را برای زندگی در خارج از افغانستان نیز فراهم میکند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته بود که به شهروندان افغانستان که در کمپ السیلیه به سر میبرند، تا ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۶ اسکان مجدد داده میشود.
در پی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، کمپ السیلیه به عنوان بخشی از تلاش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان به ایالات متحده کار گرفته شد.
