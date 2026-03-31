ایالات متحدۀ امریکا، هنوز هم گزینه‌های اسکان مجدد داوطلبانۀ اتباع افغان باقی مانده در کمپ السیلیه، به کشورهای ثالث را دنبال می‌کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در پاسخ به بخش افغانستان صدای امریکا گفته است که واشنگتن، هنوز هم، بر راه‌حلی تأکید دارد که مصوونیت افغان های باقی مانده در کمپ قطر را در اولویت قرار داده و در عین حال، معیارهای امنیت ملی ایالات متحده را حفظ کند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده پیش از این نیز به صدای امریکا تایید کرده بود که فعالیت کمپ السیلیه در شهر دوحه، پایتخت قطر، که از آن برای اسکان مجدد شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر، به ویژه ایالات متحده کار گرفته می‌شد، تا پایان سال مالی جاری (اخیر سپتمبر ۲۰۲۶) خاتمه می‌یابد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا در ایمیلی نگاشته بود که قرار است شهروندان افغانستان که هنوز هم در این کمپ به سر می‌برند، تا ۳۱ مارچ سال روان (امروز) اسکان مجدد داده شوند.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، امروز سه شنبه گفته است که در حال حاضر، مسیرهای مستقیم برای اسکان افغان های باقی مانده در کمپ السیلیه به ایالات متحده دیگر قابل اجرا نیست.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که به طور منظم و مستقیم با باشندگان کمپ در ارتباط بوده و آنها را در مورد گزینه‌های موجود و تلاش‌های مداوم برای تسهیل خروج‌شان آگاه نگهداشته است.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که مقامات مسوول امریکایی به طور فعال گزینه‌های اسکان مجدد داوطلبانه به کشورهای ثالث را برای افغان‌های باقی‌مانده در این کمپ، دنبال می‌کند.

در پیام وزارت خارجۀ ایالات متحده به بخش افغانستان صدای امریکا آمده است که: "انتقال افغان های باقی‌مانده به کشور ثالث، یک تصمیم مثبت بوده که امنیت این افراد باقی‌مانده را برای شروع زندگی جدید در خارج از افغانستان فراهم کرده و در عین حال امنیت و مصوونیت مردم امریکا را نیز حفظ می‌کند."

وزارت خارجۀ ایالات متحده تاکید کرده است که بازگشت داوطلبانه، همیشه یک گزینه در دسترس برای باشندگان کمپ السیلیه بوده است. وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که خانواده‌های واجد شرایط می‌توانند برای حمایت از بازگشت خود، تسهیلات ممکن دریافت کنند و تمام ساکنان این کمپ، از موجودیت این کمک ها آگاه استند.

خدمات حمایتی، از جمله تدارکات ضروری، تا زمانی که همه ساکنان افغان، کمپ را ترک کنند، موجود خواهد بود.

شماری از قانونگذاران دموکرات در کانگرس ایالات متحده و نهادهای فعال حقوق مهاجرین، از این اقدام حکومت ترمپ انتقاد کرده و خواستار اعادۀ فعالیت کمپ السیلیه و از سرگیری طی مراحل درخواست‌های افغان‌های واجد شرایط ویزۀ ویژۀ مهاجرت به ایالات متحده (اس‌آی‌وی) شده اند.

سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفته است که: "نگه داشتن افراد در اینجا برای مدت نامحدود، مناسب یا انسانی نیست."

در پی خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، کمپ السیلیه به عنوان بخشی از تلاش حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، برای اسکان مجدد شهروندان افغان به ایالات متحده کار گرفته شد.