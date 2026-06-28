شمار جان باختگان زلزله ونزویلا به بیش از ۱۴۰۰ نفر رسید

مقامات در ونزویلا می گویند که شمار جان باختگان زلزله اخیر در این کشور به بیش از ۱۴۰۰ نفر افزایش یافته است.

هر چند مقامات ونزویلایی گفته اند که صد ها نفر در اثر این زلزله تا اکنون ناپدید بوده و یا هم زیر آوار گیر مانده اند، اما بر اساس آمار که توسط حزب مخالف حکومت در یک ویب سایت نشر شده است، بیش از ۵۵ هزار نفر تا هنوز ناپدید می باشد.

اداره زمین شناسی ایالات متحده هشدار داده است که ممکن دو زلزله پیهم که روز چهارشنبه (۲۴ جون) کاراکاس، پایتخت ونزویلا و منطقه لاگوارای این کشور را لرزاند، بیش از ۱۰ هزار نفر جان داده باشد.

در همین حال، در ادامه کمک های ایالات متحده به خاطر رسیدگی به مناطق زلزله زده ونزویلا، قوماندانی جنوب قوای مسلح ایالات متحده (ساوتکام) که هماهنگی فعالیت های نظامی این کشور در امریکای لاتین و کارایب را بر عهده دارد، از فرستادن کمک های بیشتر به ونزویلا خبر داد.

ساوتکام با نشر اعلامیه ای گفته است که تجهیزات ویژه ای را به خاطر اعاده خدمات ترافیک هوایی به ونزویلا فرستاده است.

در این اعلامیه آمده که تیم های جستجو و نجات و همچنان طیاره های مختلف امریکایی برای پیوستن به عملیات نجات به مناطق زلزله زده ونزویلا فرستاده شده است.

مردم در مناطق زلزله زده از عدم حضور مقامات و عدم موجودیت وسایل و تجهیزات کافی برای کمک در بیرون کشیدن افراد گیر مانده و اجساد از زیر آوار شکایت دارند.

مقامات اما گفته اند که بیش از ۱۶۰۰ عمله نجات از کشور های مختلف جهان به خاطر کمک در عملیات جستجو و نجات به مناطق زلزله زده رسیده است و تیم های بیشتر به زودی به این مناطق خواهند رسید.