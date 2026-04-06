دونالد ترمپ رییس جمهورایالات متحدۀ امریکا صبح روز یک‌شنبه (۱۶حمل) در پوست در شبکه اجتماعی اش، تروث سوشیل، نوشت که طی چند ساعت گذشته، نیروهای نظامی ایالات متحده یکی از جسورانه‌ترین عملیات‌های جست‌وجو و نجات در تاریخ امریکا را برای پیلوت امریکایی در خاک ایران انجام دادند.

رییس جمهور ترمپ همچنان اظهار داشت : "این جنگجوی شجاع در عقب خطوط دشمن، در کوهستان‌های خطرناک ایران، توسط دشمنان ما که ساعت‌به‌ساعت به او نزدیک‌تر می‌شدند، تحت تعقیب قرار داشت، اما هرگز تنها نبود.

زیرا قوماندان اعلی، وزیر دفاع، لوی درستیز اردو و دیگر رزمندگان، شب و روز موقعیت او را زیر نظر داشتند و با دقت برای نجاتش برنامه‌ریزی می‌کردند"

یک فروند جت جنگی اف ۱۵ امریکا در ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران جمعۀ گذشته سقوط کرد.

ایران اعلام کرده بود که این جت را سرنگون کرده است.

فرمانده مرکزی اردوی ایالات متحده (سنتکام) نیز روز یکشنبه ۱۶ حمل در شبکه اجتماعی ایکس، از تکمیل موفقیت‌آمیز عملیات نجات دو عضو نیروهای امریکایی در خاک ایران خبر داد.

این ماموریت نجات پس از سرنگونی جت جنگی اف-۱۵‌ در تاریخ ۱۳ حمل در خاک ایران آغاز شد.

سنتکام در این پیام گفت حملات ایالات متحده بر ایران ادامه خواهد یافت.

سنتکام گفت نیروهای ایالات متحده به از بین بردن توانایی رژیم ایران در اعمال قدرت فراتر از مرزهای خود ادامه می‌دهند.

این در حالیست که کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید در حساب ایکس خود نوشته است که رییس جمهور ترمپ قرار است به روز دوشنبه، ساعت یک بعد از چاشت به وقت واشنگتن در قصر سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند.