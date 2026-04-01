شماری از کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس روز چهارشنبه اول اپریل از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایلی ایران خبر داده اند. در همین حال، گروه حوثی‌های یمن حملات میزایلی را بر اسراییل انجام داده است.

اصابت یک طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی ایران بر میدان هوایی بین‌المللی کویت منجر به آتش‌سوزی شد. ادارۀ هوانوردی ملکی کویت گفته است که این حمله ذخیره‌گاه‌های تیل این میدان را هدف قرار داده است.

به نقل از خبرگزاری دولتی کویت، مقام‌های ادارۀ هوانوردی آن کشور این حمله "وقیحانه" خوانده اند. مقام‌ها گفته اند که این رویداد تلفات جانی در پی نداشته است.

وزارت دفاع قطر نیز گفته است که رژیم ایران روز چهارشنبه سه میزایل کروز را بر آن کشور پرتاب کرده است که دو میزایل رهگیری شده و میزایل سوم بر یک نفت‌کش در سواحل راس لفان اصابت کرده است.

مقام‌های قطری گفته اند که هیچ یک از ۲۱ عملۀ این نفت‌کش در این حمله آسیب ندیده و نیز مشکلی برای محیط زیست در این رویداد خلق نشده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی امارات متحدۀ عرب گفته است که بقایای یک طیارۀ بی‌سرنشین رهگیری شدۀ ایران در یک کشتزار در شهر الفجیره فرود آمده و منجر به کشته شدن یک کارگر بنگله‌دیشی شده است.

قوای هوایی امارات متحدۀ عرب گفته است که تنها روز چهارشنبه پنج میزایل بالستیک و ۳۵ طیارۀ بی‌سرنشین ایران را رهگیری کرده است که با این حساب از شروع جنگ در یک ماه گذشته ۴۳۸ میزایل بالستیک، ۱۹ میزایل کروز و بیش از ۲۰۰۰ طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی ایران توسط نیروهای هوایی امارات رهگیری شده است.

وزارت داخلۀ بحرین گفته است که حملۀ ایران منجر به آتش‌سوزی در ساختمان یک شرکت در آن کشور شده است. به گفتۀ این وزارت، نیروهای دفاعی بحرین در ۲۴ ساعت گذشته چهار میزایل و ۱۹ طیارۀ بی‌سرنشین ایران را رهگیری کرده است.

همچنین، وزارت دفاع عربستان سعودی گفته است که نیروهای آن کشور چندین طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی ایران را رهگیری کرده اند که تلفاتی ناشی از این حملات گزارش نشده است.

این در حالی است که گروه حوثی‌های یمن که از سوی ایالات متحده به صفت گروه تروریستی تشخیص شده است، روز چهارشنبه حملۀ جدید میزایلی را بر اسراییل انجام داده است. این گروه گفته است که در هماهنگی با ایران و گروه حزب‌الله لبنان این حمله را انجام داده است.