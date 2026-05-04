اتحادیهٔ اروپا: اعلام کاهش نیروهای امریکایی از آلمان غافلگیر کننده بود

اتحادیهٔ اروپا می‌گوید که زمان اعلام کاهش ۵۰۰۰ سرباز امریکایی از آلمان غافلگیر کننده بود و کشورهای اروپایی باید ستون اروپایی ناتو را تقویت کرده و باید واقعاً بیشتر تلاش کنند.

کاجا کالاس، رییس امور خارجی اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه گفت که نیروهای امریکایی در اروپا فقط برای حفاظت از منافع اروپا نیستند، بلکه برای حفاظت از منافع امریکا نیز هستند.

در پی انتقادات تند از برلین و متحدان ناتو، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز جمعه اول می اعلام کرد که این کشور ۵۰۰۰ سرباز خود را از آلمان خارج می‌کند.

یوهان وودفول، وزیر خارجهٔ آلمان روز دوشنبه گفت که پس از اعلام واشنگتن برای کاهش نیروهایش در آلمان، هیچ کمبودی در توان بازدارندگی متعارف ناتو در اروپا به وجود نخواهد آمد.

وزیر خارجهٔ آلمان افزود که کشورش گفتگوهای نزدیکی با ایالات متحده خواهد داشت تا مشخص شود چه تصمیماتی قطعی اتخاذ شده و برلین چه گزینه‌هایی برای تأثیرگذاری بر آن تصمیمات در اختیار دارد.

در همین حال وزارت دفاع آلمان روز دوشنبه گفت که ایالات متحده تاکنون به گونهٔ قطعی طرح استقرار میزایل‌های دوربرد توماهاک امریکایی را در آلمان لغو نکرده، اما با آنهم کشورهای اروپایی از پیش برنامه‌هایی را برای تهیه سیستم‌های تسلیحاتی که این خلأ را پر کنند، در دست اجرا دارند.

براساس بیانیهٔ وزارت جنگ ایالات متحده ، انتظار می‌رود این خروج طی شش تا دوازده ماه آینده تکمیل شود و یک لوای محاربوی مستقر در آلمان، از این کشور خارج شده و یک کندک میزایل‌های دوربرد که حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین امریکا قصد داشت استقرار آن را اواخر امسال در آلمان آغاز کند، دیگر مستقر نخواهد شد.

اما سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفت: " ما در مورد یک لغو قطعی صحبت نمی‌کنیم. این سلاح‌ها قرار بود (در آلمان) مستقر شوند و ممکن است هنوز هم مستقر شوند. "

این میزایل‌های دوربرد قرار بود عنصر بازدارندگی اضافی قابل توجهی علیه روسیه تشکیل دهند.

آلمان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در اروپا بوده و میزبان مقر قوماندانی نیروهای امریکایی در اروپا و آفریقا است و پایگاه هوایی رامشتاین در این کشور، قطب حیاتی عملیات‌های اردوی امریکا در منطقه محسوب می‌شود.

رییس جمهور امریکا اخیراً چندین بار کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) به ویژه آلمان را به دلیل امتناع از اعزام نیروی بحری برای بازگشایی و تامین امنیت تنگه هرمز مورد انتقاد قرار داده است.