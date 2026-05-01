در پی انتقادات تند دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از برلین و متحدان ناتو، وزارت جنگ ایالات متحده روز جمعه اول می اعلام کرد که این کشور ۵۰۰۰ سرباز خود را از آلمان خارج می‌کند.

ترمپ پس از تنش‌های لفظی با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان بر سر جنگ ایران، تهدید به کاهش نیروهایش از این کشور کرده بود.

اوایل این هفته، مرتس در جمع محصلین گفته بود که ایالات متحده توسط مذاکره‌کنندگان ایرانی "تحقیر" شده و واشنگتن "به‌وضوح هیچ استراتیژی مشخصی" برای این نبرد ندارد.

یک مقام ارشد پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، گفت که اظهارات اخیر آلمان "نامناسب و ناکارا" بوده است.

او گفت: "رییس‌جمهور (ترمپ) به درستی به این اظهارات ناکارا واکنش نشان می‌دهد. "

این مقام پنتاگون افزودکه این کاهش نیرو، سطح نیروهای امریکایی را در اروپا به حدود سطح پیش از سال ۲۰۲۲ بازخواهد گرداند.

براساس بیانیهٔ پنتاگون، انتظار می‌رود این خروج طی شش تا دوازده ماه آینده تکمیل شود و یک لوای محاربوی مستقر در آلمان، از این کشور خارج شده و یک کندک آتش دوربرد که حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین امریکا قصد داشت استقرار آن را اواخر امسال در آلمان آغاز کند، دیگر مستقر نخواهد شد.

بر اساس معلومات "مرکز احصائیه نیروی دفاعی ایالات متحده امریکا"، در حال حاضر حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ تن از نظامیان فعال ایالات متحده امریکا در آلمان مستقر هستند.

آلمان بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در اروپا بوده و میزبان مقر قوماندانی نیروهای امریکایی در اروپا و آفریقا است و پایگاه هوایی رامشتاین در این کشور، قطب حیاتی عملیات‌های اردوی امریکا در منطقه محسوب می‌شود.

رییس جمهور امریکا اخیراً چندین بار کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) به ویژه آلمان را به دلیل امتناع از اعزام نیروی بحری برای بازگشایی و تامین امنیت تنگه هرمز مورد انتقاد قرار داده است.

ترمپ روز سه‌شنبه مرتس را متهم کرد که "با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مشکلی ندارد". او همچنین مدعی شد که صدراعظم آلمان "نمی‌داند درباره چه چیزی صحبت می‌کند".

اما صدراعظم آلمان گفته است که ایالات متحده و اسراییل پیش از اینکه در ۲۸ فبروری به ایران حمله کند، با آلمانی‌ها و اروپایی‌ها مشورت نکرده و او تردید خود در مورد این درگیری را مستقیماً با ترمپ در میان گذاشته است.