خطابۀ سالانۀ دونالد ترمپ به ملت امریکا به کدام موضوعات تمرکز دارد؟

قصر سفید میگوید که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در خطابۀ سالانهاش به ملت امریکا که شامگاه سه شنبه ۲۴ فبروری به وقت واشنگتن دیسی ایراد میشود، از دوصد و پنجاهمین سالروز استقلال ایالات متحده، تجلیل خواهد کرد.
در این سخنرانی، دستآوردهای حکومت به شمول ابتکارات اقتصادی و سیاست خارجی نیز برجسته خواهد شد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه شنبه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که سخنرانی رییس جمهور ترمپ همچنان "۲۵۰ سال پر افتخار استقلال و تعالی کشور ما" را برجسته کرده و نیز "داستانهای باور نکردنی قهرمانان امریکایی" را احتوا میکند.
لیویت به خبرنگاران گفت: "شما خواهید شنید که رییس جمهور داستانهای مملو از اشک قهرمانان امریکایی گذشته و حال را بازگو خواهد کرد، کسانیکه واقعاً مثال مانند که میهن پرستی امریکایی به چه معنا است."
لیویت تایید کرد که بخش زیاد این سخنرانی به اقتصاد اختصاص خواهد داشت. او گفت که رییس جمهور روایت امریکاییهایی را شریک خواهد کرد که از پالیسیهای وی مستفید شده اند.
سخنگوی قصر سفید گفت که رییس جمهور ترمپ دستآوردهای یک سال گذشتۀ حکومتش را برجسته کرده و "دلایلی را مطرح خواهد کرد که چرا او و جمهوریخواهان برای مقابله و ادامۀ مقابله با بحران مالی که توسط دولت بایدن و دموکراتها در کانگرس ایجاد شده است، مناسبتر اند."
رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که اقتصاد از جمله مسایل عمدۀ این سخنرانی خواهد بود. او گفت: "ما کشوری داریم که اکنون به خوبی به پیش میرود. ما بزرگترین اقتصادی را داریم که تا کنون داشته ایم."
لیویت گفت که در بخش سیاست خارجی، رییس جمهور به شرح دستآوردهای نظامی ایالات متحده در خارج خواهد پرداخت، به شمول عملیات "چکش نیمه شب" که به گفتۀ ترمپ منجر به تخریب تاسیسات هستهای ایران شد.
لیویت گفت که رییس جمهور ترمپ همچنان در مورد تهدیدهای باقیمانده در بیرون صحبت کرده و اینکه حکومت ایالات متحده چه میکند تا تضمین کند که امریکا نه تنها مصوونترین کشور جهان است بلکه نیرومند ترین کشور جهان باقی خواهد ماند.
خطابۀ سالانۀ رییس جمهور ایالات متحده به ملت امریکا یک رویداد تلویزیونی در سرتاسر امریکا است که در آن رییس جمهور در برابر اعضای سنا و مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، سخنرانی میکند.
ابیگیل سپنبرگر، والی ایالت ویرجینیا که به تازگی به این سمت انتخاب شده است، واکنش حزب دموکرات را به خطابۀ سالانۀ رییس جمهور ترمپ ارایه خواهد کرد.
