حملات هوایی ایران در منطقه تا ترکیه گسترش یافت

ایران روز چهارشنبه حملات میزایل و طیاره های بیسرنشین تازه را بر قطر و امارات متحدۀ عرب انجام داد. در این میان، ترکیه نیز هدف یک میزایل بالستیک ایرانی قرار گرفت.
وزارت دفاع امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که نیروهای این کشور از جمله ۱۲۸ طیارۀ بیسرنشین، ۱۲۱ طیاره و سه میزایل ایرانی را رهگیری کرده است.
وزارت دفاع قطر از سرنگونی ۱۰ طیارۀ بیسرنشین و دو میزایل کروز ایرانی خبر داد.
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دافع هوایی ناتو یک میزایل بالستیک را که قبل از ورود به حریم هوایی ترکیه از فراز عراق و سوریه عبور کرده بود، منهدم کرد. در این رویداد از تلفات جانی گزارش نشده است.
آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، گفت که این اتحاد، اقدام رژیم ایران برای آماج قرار دادن ترکیه را محکوم میکند. او گفت، در حالی که رژیم ایران حملات کورکورانهای را در سراسر منطقه انجام میدهد، ناتو، قاطعانه در کنار همه متحدان ایستاده است.
ایران از زمان آغاز حملات هوایی ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران از روز شنبه به اینسو، کشورهای شرق میانه را هدف قرار داده است.
جنرال دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کشورهای شرق میانه که هدف ایران قرار گرفتهاند، "به ندای دفاع از خود پاسخ میدهند."
جنرال کین گفت: "اردن، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب، قطر و کویت همگی با دقت و خویشتنداری از مردم خود با توانایی رزمی خود دفاع میکنند."
ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، روز چهارشنبه به قانونگذاران گفت که حملات ایران تلاشی برای تضعیف امنیت و ثبات منطقه است.
عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجۀ بحرین، بیانیهای صادر کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا "اقدام فوری و قاطعی برای توقف تخلفات ایران" انجام دهند.
ایالات متحده روز سهشنبه هویت چهار نفر از شش نظامی کشته شده در حمله روز یکشنبۀ طیارۀ بیسرنشین ایران بر بندر شعیبه کویت را منتشر کرد.
