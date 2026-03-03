دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که او به پیشبرد عملیات چهارروزه برای نابودی تجهیزات نظامی رژیم ایران ادامه خواهد داد.

رییس جمهور ترمپ افزود که افراد باقی‌مانده رژیم در حالی‌که زیر حمله قرار دارند، از ایالات متحده درخواست مصوونیت می‌کنند.

رییس جمهور ترمپ روز سه‌شنبه در دیدار که با فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان در قصرسفید داشت به خبرنگاران گفت "افراد زیادی" از رژیم ایران پیش‌قدم شده‌اند و "خواهان ترک وظیفه اند."

دونالد ترمپ گفت: "آنان درخواست مصوونیت می‌کنند و احتمالاً در یک مقطع سلاح‌های‌شان را به زمین خواهند گذاشت. خواهیم دید چه می‌شود. در همین حال، ما فقط به پیشروی ادامه می‌دهیم."

رییس جمهور ایالات متحده بدون ارایۀ جزییات بیشتر گفت که روز سه‌شنبه سوم مارچ، "ضربه دیگری" بر مقام‌های رژیم وارد شده که به نظر می‌رسد "نسبتاً قابل توجه" بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر رژیم ایران، و ده‌ها تن از اعضای رهبری نظامی او روز شنبه در نخستین حملات عملیات مشترک امریکا و اسراییل کشته شدند.

دونالد ترمپ گفت که برخی از آن مقام‌های رژیم می‌توانستند به عنوان رهبران موقت قابل قبول برای ایران مطرح باشند. رییس جمهور ترمپ افزود: "بیشتر افرادی که در نظر داشتیم، کشته شده‌اند."

دونالد ترمپ این را هم گفت: "یک گروه دیگر [در نظر داریم]. بر اساس گزارش‌ها، ممکن است آنان هم کشته شده باشند."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که اردوی ایالات متحده در عملیات مشترک امریکا و اسراییل که صبح شنبه ۲۸ فبروری آغاز شد، "کار فوق‌العاده‌ای" انجام می‌دهد.

دونالد ترمپ با اشاره به رژیم ایران گفت: "آنان دیگر نیروی بحری ندارند – از بین رفته است. نیروی هوایی ندارند – از بین رفته است. سیستم کشف هوایی ندارند – از بین رفته است. رادارشان از بین رفته و تقریباً همه چیزشان از بین رفته است. خواهیم دید چه می‌کنیم، اما بسیار خوب پیش می‌رویم."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان از ایرانی‌های که در اواخر دسمبر علیه رژیم اعتراضات را آغاز کردند، خواست فعلاً تا زمانی که عملیات به رهبری ایالات متحده ادامه دارد، از بازگشت به خیابان‌ها خودداری کنند.

دونالد ترمپ گفت: "اگر می‌خواهید بیرون بروید و اعتراض کنید، فعلاً این کار را نکنید. بیرون بسیار خطرناک است. بم‌های زیادی در حال فرود آمدن است."

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که "افراد بد" رژیم ایران از آغاز سرکوب شدید اعتراضات در ماه جنوری، دست‌کم ۳۵ هزار معترض را کشته‌اند. رقم تلفات ذکرشده از سوی دونالد ترمپ نسبت به رقم ۳۲ هزار نفری که ماه گذشته اعلام کرده بود، افزایش یافته است.

اوایل سه‌شنبه سوم ماه مارچ، دونالد ترمپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل گفت که چهره‌های باقی‌مانده در رژیم اسلام‌گرای ایران می‌خواهند با ایالات متحده گفتگو کنند، اما او به آنان گفته است "بسیار ناوقت شده است."

رییس جمهور ترمپ، در یک پیام‌ دیگر نوشت: "دافع هوا، قوای هوایی، بحری و رهبری آنان (ایران) از بین رفتند. آنان خواستار مذاکره اند. من گفتم بسیار دیر شده است"!

از زمان آغاز عملیات امریکا و اسراییل، این نخستین بار است که رییس جمهور ترمپ گفته است هیچ گفتگویی با رهبران باقی‌ماندۀ رژیم ایران انجام نخواهد شد. دونالد ترمپ ماه گذشته سه دور گفتگوهای غیرمستقیم را با این رژیم اجازه داده بود.

دونالد ترمپ روز سه شنبه در قصرسفید از صدراعظم آلمان به خاطر اجازه استفاده طیاره‌های نظامی ایالات متحده از تاسیسات آلمان در چارچوب عملیات ایران تشکر کرد و گفت: "آنان اجازه می‌دهند ما در برخی مناطق فرود بیاییم و ما از آن قدردانی می‌کنیم. آنان شرایط کار را برای ما راحت می‌سازند."

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا همچنان از اسپانیا و بریتانیا به دلیل حمایت کمتر از عملیات امریکا انتقاد کرد. دونالد ترمپ گفت که اسپانیا به امریکا گفته که نمی‌تواند از پایگاه‌های اسپانیایی استفاده کند و این تصمیم را "غیردوستانه" خواند.

دونالد ترمپ همچنان افزود از این‌که بریتانیا در ابتدا اجازۀ استفاده از یک پایگاه بریتانیایی در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند را برای چند روز به طیاره‌های جنگی امریکا نداد، راضی نبوده است. کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، در یک پیام ویدیویی روز یکشنبه اعلام کرد که این ممنوعیت برداشته شده است.

دونالد ترمپ گفت که اگر طیاره‌های جنگی امریکا در آغاز عملیات می‌توانستند در دیه‌گو گارسیا فرود آیند، "بسیار راحت‌تر" می‌بود، به جای این‌که "ساعت‌های اضافی زیادی پرواز کنند."

رییس جمهور ترمپ در اشاره به استارمر گفت: "ما بسیار متعجب استیم. این وینستون چرچیل نیست که با او سروکار داریم."

در پیام دیگری که رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه نشر کرد گفت که اردوی ایالات متحده دارای "تسلیحات نامحدود در سطح متوسط تا عالی — تجهیزات بسیار مهلک" است.

دونالد ترمپ در توضیح وضعیت ذخایر نظامی ایالات متحده روز دوشنبه در یک پیام تروت سوشیل نگاشت: "جنگ‌ها می‌توانند (برای همیشه) و بسیار موفقانه تنها با همین ذخایر ادامه یابند [که از بهترین سلاح‌های کشورهای دیگر هم برتر است!]. در سطح عالی ذخیرۀ خوبی داریم، اما هنوز به جایی که می‌خواهیم نرسیده ایم. مقدار زیای از تسلیحات پیشرفتۀ اضافی در کشورهای دیگر برای ما ذخیره شده است."

رییس جمهور ترمپ این‌را هم نوشت: "ایالات متحده مجهز است و آماده است تا پیروزی بزرگی به دست آورد!!!"