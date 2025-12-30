دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در واکنش به تظاهرات مردم در ایران، گفت که ایرانی‌ها از رژیم حاکم در آن کشور راضی نیستند.

ترمپ روز دوشنبه ۲۹ دسمبر در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم اسراییل، در اقامتگاهش در فلوریدا گفت با اشاره به مشکلات رژیم ایران گفت: "مشکلات زیادی دارند. تورم بسیار شدیدی دارند. اقتصادشان از هم پاشیده است. اقتصادشان خوب نیست. می‌دانم مردم خیلی راضی نیستند."

رییس جمهور ترمپ مقام‌های حکومت ایران را به کشتار ایرانی‌ها متهم کرد و آنان را "بی‌رحم" خواند. او گفت: "فراموش نکنید هر بار که شورش می‌شود یا گروهی، کوچک یا بزرگ، شکل می‌گیرد، شروع می‌کنند به گلوله‌باری و مردم را می‌کشند. این را سال‌هاست که دیده‌ام. نارضایتی بسیار گسترده‌ای وجود دارد. ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ هزار نفر جمع می‌شوند و ناگهان عده‌ای هدف اصابت گلوله قرار می‌گیرند. آن جمع خیلی سریع از هم می‌پاشد. سال‌هاست این وضعیت را می‌بینم."

در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده و چهره‌ها و سیاستمداران امریکایی روز دوشنبه به اعتراضات جاری در ایران واکنش نشان دادند و از مردم معترض حمایت کردند.

وزارت خارجۀ گفت: "با وجود خشونت و حضور سنگین نیروهای امنیتی، ایرانیان شجاع همچنان صدای ‌شان را بلند کرده و اعتراض چشمگیری از خود نشان می‌دهند."

سقوط چهل درصدی ارزش ریال ایران در چهار ماه گذشته، کسبه کاران ایران را پس از مدت‌ها، وادار به واکنش کرد و اعتصابات محدودی که از روز یکشنبه ۲۸ دسمبر آغاز شد، به روز دوشنبه ، با همراهی طیف گستردۀ از مردم در چندین شهر ایران از جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، زنجان و کرمان به اعتراضاتی سراسری تبدیل شد.

در تازه ترین گزارش در حالی که اعتراضات و اعتصابات کسبه کاران، شهروندان و دانشگاه‌ها به روز سوم خود رسیده است، حکومت ایران در اقدامی ناگهانی ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز تجاری ۱۱ ولایت ایران را برای روز چهارشنبه ۳۱ دسمبر تعطیل اعلام کرد.

اگرچه علت این تعطیلی کاهش شدید دما و تامین پایدار انرژی عنوان شده است، اما ناظران این اقدام را واکنشی به اعتصابات سراسری و بیم از گسترش تجمعات می ‌دانند.