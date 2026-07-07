سفیر اسراییل در ایالات متحده می‌گوید که دور بعدی گفتگوها میان اسراییل و لبنان در روزهای ۱۴ و ۱۵ جولای در شهر روم برگزار خواهد شد.

یخیل لایتر روز دوشنبه در واشنگتن گفت که هفتهٔ آینده به روم خواهد رفت و در گفتگوهای آینده تیم‌های جداگانه برای بحث روی موضوعات مختلف اعزام خواهند شد. پنج دور گذشته مذاکرات در واشنگتن برگزار شده بود.

لایتر تاکید کرد که اسراییل هیچ ادعای ارضی در لبنان ندارد، ‌اما تا زمانی که نیروهای مسلح لبنان ثابت کنند که خلع سلاح حزب‌الله آغاز شده است،‌ نیروهای اسراییل در منطقه باقی خواهند ماند.

او مدعی شد که یکی از موانع تحقق روند صلح، حضور اعضا و هواداران حزب‌الله در برخی واحدهای اردوی لبنان است. به گفته او، اسراییل پیشنهاد کرده است که ایالات متحده واحدهای اردوی لبنان را بررسی و ارزیابی کند تا افراد همسو با حزب‌الله شناسایی و حذف شوند.

در همین حال وزارت صحت لبنان ادعا کرده است که در پی حملات هوایی اسراییل به روز دوشنبه چهار نفر، از جمله مدیر یک مکتب، کشته شدند.

این حمله، آتش‌بسی را که ماه گذشته اعلام شد و باعث کاهش چشمگیر خشونت‌ها در جنوب لبنان شده بود، با چالش روبه‌رو کرده است؛ هرچند این آتش‌بس تاکنون نتوانسته است درگیری‌ها را به‌طور کامل متوقف کند.

لایتر افزود که اگرچه ترمپ در دیدار ماه می در قصر سفید پیشنهاد کرده بود که اسراییل مسوول بررسی و آموزش نیروهای لبنانی شود، اما مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکاگفته است: "آن‌ها از حزب‌الله متنفرند، اما هنوز آماده نیستند که اسراییلی‌ها را دوست داشته باشند. "

لایتر در پاسخ به پرسشی درباره جزییات بیشتر این طرح، اذعان کرد که این برنامه هنوز در حال تدوین است. با این حال، او گفت برخی از واحدهای اردوی لبنان به اندازه سایر واحدها تحت نفوذ نیروهای حزب‌الله نیستند و می‌توانند از هم‌اکنون علیه این گروه اقدام کنند.

او همچنین گفت که اسراییل آماده است با ارایه اطلاعات استخباراتی درباره هر فردی که قصد آسیب رساندن به رهبران دولت کنونی لبنان را داشته باشد، از دولت فعلی لبنان که آن را مخالف حزب‌الله توصیف کرد، حمایت کند.

لایتر در پایان افزود که اگر اردوی لبنان ثابت کند که آمادگی مقابله با حزب‌الله را دارد، اسراییل آماده است در واشنگتن برای افزایش کمک‌های مالی امریکا به اردوی لبنان نیز رایزنی کند.

سفیر اسراییل همچنین گفت که جوزف عون، رییس جمهور لبنان قرار است به تاریخ ۲۱ جولای با دونالد ترمپ در قصر سفید دیدار کند اما قصر سفید هنوز به صورت رسمی این تاریخ را تایید نکرده است.

ایالات متحده تلاش کرده است نشستی سه‌جانبه میان عون، نتنیاهو و ترمپ ترتیب کند، اما بیروت گفته است تا زمانی که نیروهای اسراییلی در جنوب لبنان حضور داشته باشند، با این دیدار مخالفت خواهند کرد.