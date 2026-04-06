اردوی اسراییل یک زیرساخت مهم انرژی دیگر در ایران را هدف قرار داد

دو روز پس از حمله بر مجتمع‌های عظیم پتروشیمی ماهشهر در ایران، دوشنبه ۱۷ حمل، تاسیسات پتروشیمی در عسلویه هم هدف حملات سنگین قرار گرفت.



اردوی اسراییل انجام این حمله را بر عهده گرفته و اسراییل کتز، وزیر دفاع این کشور از انجام "یک حمله قدرتمند علیه بزرگترین مجتمع پتروشیمی ایران، واقع در عسلویه" خبر داده است.

کتز با تایید این حمله، آن را بخش از تلاش‌های کشورش برای تضعیف توان نظامی و اقتصادی ایران توصیف کرد. کتز در اظهارات که ساعاتی پس از این حمله منتشر شد، آن را "یک حمله قدرتمند علیه بزرگترین مجتمع تاسیسات انرژی ایران" خواند.

این دستور پس از آن صادر شد که روزنامه جروسلم‌پست، با نشر گزارش درباره نهایی شدن فهرست "اهداف ستراتژیک" در ایران از سوی امریکا و اسراییل، تاکید کرده بود که اولویت بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل، حمله به "بخش انرژی و زیرساخت‌ها" است.

حملات امروز به صنایع پتروشیمی ایران، دومین حمله طی سه روز اخیر به زیرساخت‌های مشابه است.

مجتمع‌ پتروشیمی فجر ۱ و ۲، رجال، ابوعلی و امیرکبیر، مستقر در بندر ماهشهر، روز ۱۵ حمل، از سوی اردوی اسراییل هدف قرار گرفته بود و رسانه‌های ایرانی همزمان از هدف گرفته شدن مجتمع کارون، مارون و تخت‌جمشید نیز خبر داده بودند.

از سوی دیگر، رسانه‌های ایران از حمله به میدان گازی پارس جنوبی، خبر داده و اسراییل و ایالات متحده را مسئول این حمله دانستند.

پیشتر یک حمله در اواخر ماه حوت به تاسیسات پارس جنوبی باعث حملات گسترده ایران علیه زیرساخت‌های نفت و گاز در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شده بود.

حمله روز دوشنبه به پارس جنوبی، یک روز پیش از پایان یافتن مهلت دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا به ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و دستیابی به یک توافق است.

خبرگزاری ایلنا نیز نوشت که شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس هم امروز در عسلویه مورد اصابت قرار گرفته و دفتر روابط عامه شرکت فوق در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله به این مجتمع، تلفات جانی نداشته است.

'شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران' نیز با صدور اطلاعیه‌ای، آسیب به این شرکت را تایید و اعلام کرده است که به تعدادی از تاسیسات جانبی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس حمله شده است.

مدیران این شرکت مدعی هستند که "اوضاع تحت کنترول بوده و ابعاد فنی و حجم خسارات وارد شده در حال بررسی است. "

حملات امروز به زیرساخت‌های انرژی ایران، در حالی صورت گرفت که ساعاتی قبل، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مدعی شده بود، در صورت حمله به اهداف غیرنظامی، مراحل بعدی عملیات‌های جمهوری اسلامی "تهاجمی و تلافی‌جویانه" و "بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر" خواهد بود.

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در هشداری در شبکه تروت‌سوشیل تهدید کرده بود که در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز، تا روز "سه‌شنبه، ۱۸ حمل"، پل‌ها و نیروگاه‌ها را در ایران هدف قرار خواهد داد.

او روز یکشنبه ۱۶ حمل، نیز به خبرنگار شبکه خبری فاکس، گفت که در صورت عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی تا پایان ضرب الاجل داده شده، گزینه انهدام گسترده زیرساخت‌ها و کنترول منابع نفتی ایران را عملی خواهد کرد.