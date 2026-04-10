نیروهای هوایی و زمینی اسراییل امروز جمعه زیر ساخت های گروه دهشت افگن حزب الله را هدف قرار داد. این در حالیست که ایالات متحده در آستانه میزبانی مذاکرات آتش بس بین اسراییل و لبنان قرار دارد.

بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل گفت مذاکرات واشنگتن محور خلع سلاح نیروهای حزب الله تحت حمایت ایران و ایجاد روابط مسالمت آمیز بین اسراییل و لبنان خواهد بود.

جوزف عون، رییس جمهور لبنان گفت تنها کلید حل مشکلات در حال حاضر برقراری آتش بس با اسراییل با تداوم مذاکرات با آنکشور است.

نیروهای دفاعی اسراییل امروز جمعه اذعان داشتند که در ۲۴ ساعت گذشته بر بیش از ۱۲۰ هدف مربوط به حزب الله حمله هوایی کرده است در حالیکه نیروهای زمینی، دستگاه پرتاب راکت های حزب‌الله و زیرساخت تونلی را منهدم و شماری از دهشت افگنان را نابود کرده است.

اسراییل این عملیات را در اوایل ماه مارچ درپاسخ به حملات راکتی حزب الله در امتداد مرز آغاز کرد.

حزب الله از سال ۱۹۹۷ از سوی ایالات متحده به عنوان سازمان دهشت افگنی شناخته شده است.

این در حالیست که ایالات متحده و اسراییل حملاتی را علیه رژیم ایران انجام دادند.