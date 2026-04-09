دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که نظامیان امریکایی و تجهیزات شان در جای خود باقی مانده و آماده خواهند بود تا حملات علیه ایران را از سر بگیرند، تا زمانی که "توافق واقعی حاصل شده به طور کامل رعایت شود".

ترمپ در حالی این موضوع را در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل بیان کرده است که مذاکره‌کنندگان ایالات متحده و ایران برای مذاکرات برنامه‌ریزی شدۀ روز شنبه در پاکستان آماده می‌شوند.

با میانجی‌گری پاکستان، ایالات متحده و ایران به توافق ابتدایی برای آتش‌بس دو هفته‌ای دست یافتند، اما مقام‌های دو طرف آشکارا در مورد شرایط دقیق این آتش‌بس اختلاف نظر شان را بیان کرده اند.

یکی از موارد اصلی اختلاف، تداوم حملات اسراییل بر لبنان است. ایالات متحده و اسراییل می‌گوید که توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان امریکا و ایران در برگیرندۀ اقدام نظامی اسراییل در لبنان نمی‌شود، هرچند ایران و پاکستان گفته‌اند که این موضوع بخشی از توافق برای توقف جنگ است.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، روز پنجشنبه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که حملات اسراییل "نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بی‌معنا خواهد کرد."

رییس جمهور ترمپ در پست خود نگاشته است "از بسیار پیش توافق شده بود" که ایران هیچ تسلیحات هسته‌ای نداشته باشد و تنگۀ هرمز "باز و مصوون" باشد.

آبراه استراتیژیک هرمز برای انتقالات نفت و دیگر کالاهای صادراتی از منطقه حیاتی بوده و پس از آغاز جنگ امریکا و ایران در ۲۸ فبروری، تردد از این گذرگاه مهم آبی تقریباً متوقف شده است.

جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، هیات امریکایی را در مذاکرات در پاکستان رهبری می‌کند. او گفته است که ایالات متحده "خواهد دید که ایرانی‌ها حاضرند از چه چیزی دست بردارند".

معاون ریاست جمهوری ایالات متحده ابراز خوش‌بینی کرد که "ایرانی‌ها هشیار باشند که با حسن نیت مذاکره کنند".