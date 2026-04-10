قصرسفید: رییس جمهور ترمپ در مورد مذاکرات ایران 'خوشبین' است

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده میگوید که منتظر مذاکرهای مثبت با ایران است.
این درحالیست ایالات متحده به دنبال دستیابی به توافقی برای پایان دادن به فعالیتهای مخرب تهران در جریان آتشبس دو هفتهای در عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه این رژیم است.
ونس روز جمعه در اظهارات کوتاهی به خبرنگاران قبل از اینکه واشنگتن را به قصد اسلام آباد ترک کند، پیشبینی کرد که مذاکرات با طرف ایرانی مثبت خواهد بود.
ونس گفت: " اگر ایرانیها مایل به مذاکره با حسن نیت باشند، ما مطمیناً حاضر استیم دست خود را به سوی آنان دراز کنیم. اگر آنان بخواهند ما را بازی دهند، متوجه خواهند شد که تیم مذاکرهکننده چندان آنان را نخواهد پذیرفت."
معاون رییس جمهور امریکا افزود: "رییس جمهور [ترمپ] رهنمود کاملا واضحی به ما داده است و خواهیم دید چه میشود."
قصر سفید تا هنوز تقسیم اوقات مذاکرات را که در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار می شود، اعلام نکرده است.
محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران، روز جمعه در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که تهران به این باور است که قبل از آغاز مذاکرات، دو شرط باید محقق شود. قالیباف افزود که باید آتشبس میان اسراییل و حزبالله، گروه تروریستی مورد حمایت ایران، در لبنان نافذ شود و سرمایههای راکدشدۀ ایران آزاد گردد.
قصر سفید تاکنون به سوالات صدای امریکا در مورد اینکه چه کسی نماینده طرف ایرانی خواهد بود و نظرش در مورد ادعای قالیباف در مورد پیششرطهای مذاکرات ، پاسخی نداده است.
اما انا کلی، معاون سخنگوی قصرسفید در یک پیام کتبی به صدای امریکا نگاشته است که در این مذاکرات "رییس جمهور ترمپ، جی دی ونس، معاون خود را همراه با استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ امریکا، و جرد کوشنر، مشاور رییس جمهور، برای انجام مذاکرات مامور کرده است." به گفتۀ خانم کلی، مقامات شورای امنیت ملی، و وزارت های خارجه و جنگ نیز نقش حمایتی خواهد داشت.
انا کلی نگاشته است که "رییس جمهور خوشبین است که میتوان به توافقی دست یافت که منجر به صلح پایدار در شرق میانه شود."
در این پیام تاکید شده است که رییس جمهور ترمپ "سابقه اثبات شدهای در دستیابی به توافقهای خوب به نمایندگی از ایالات متحده و مردم امریکا دارد و او فقط توافقی را خواهد پذیرفت که ایالات متحده را در اولویت قرار دهد."
پاکستان نیز هیچ جزییاتی از تقسیماوقات مذاکرات یا هیات ایرانی منتشر نکرده است.
اسلامآباد در هفتههای اخیر به طور فزایندهای به عنوان میانجی بین ایالات متحده و ایران عمل کرده است.
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، اواخر روز پنجشنبه در دو پست در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل، از رژیم ایران انتقاد کرد.
رییس جمهور ترمپ گفت که ایران در خصوص اجازه دادن به صادرات نفت شرقمیانه از طریق تنگه هرمز، همانطور که طبق آتشبس آغاز شده از روز سهشنبه موافقت کرده بود، "کار بسیار ضعیفی انجام میدهد، به گفته برخی ناشایسته."
این آتشبس تا روز جمعه (۱۰ اپریل) نافذ بوده است.
دونالد ترمپ همچنان گفت که گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایرانیها از نفتکشهایی که از این تنگه عبور میکنند، هزینه دریافت میکنند و افزود: "بهتر است که این کار را نکنند و اگر میکنند، بهتر است همین الان متوقف شوند!"
