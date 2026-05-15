وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های ارشد روسی درباره ایجاد "شراکت تمام‌عیار" روسیه با طالبان، گفته است که هیچ کشوری نباید مسیر هم‌دستی با "بازیگران شرور" را انتخاب کند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا طالبان را "گروه ویژۀ تروریستی جهانی مشخص شده" عنوان کرده و گفته است که "فرمان‌های سرکوبگرانه طالبان"، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را به شدت محدود کرده است.

این مقام امریکایی گفت: "امنیت مردم امریکا اولویت نخست رییس‌ جمهور دونالد ترمپ است. ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که افغانستان هرگز نباید بار دیگر به سکوی انجام حملات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا و متحدان ما تبدیل شود."

این مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنین گفته است که واشنگتن تمامی کمک‌های خارجی را که احتمال دسترسی طالبان به آن وجود داشت، به حالت تعلیق درآورده است تا مانع تمویل رفتارهای "ناپسند" این گروه شود. او گفت که امریکا اجازه نخواهد داد پول مالیه‌دهندگان این کشور به جیب این گروه سرازیر شود.

این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که سرگی شویگو، رییس شورای امنیت ملی روسیه، در نشست مقام‌های امنیتی سازمان همکاری شانگهای از ایجاد یک "شراکت تمام‌عیار" و "گفتگوی عمل‌گرایانه" میان مسکو و کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، شویگو روز پنجشنبه گفت که همکاری با کابل برای امنیت و توسعه منطقه اهمیت دارد. شویگو افزود که مسکو در حال پیشبرد گفتگو با طالبان در حوزه‌های امنیتی، تجارتی، فرهنگی و کمک‌های بشردوستانه است.

شویگو با فراخواندن کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای احیای "گروه تماس با افغانستان" تاکید کرد که همکاری با کابل برای ثبات منطقه حیاتی است. چین، هند، ایران، پاکستان، اوزبیکستان و تاجیکستان از جمله اعضای سازمان ده عضوی شانگهای اند.

روسیه در اپریل ۲۰۲۵ نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور ــ که از سال ۲۰۰۳ در آن قرار داشت ،حذف کرد.

با این حال، مسکو می‌گوید که با توجه به تهدیدات امنیتی ناشی از گروه‌های شبه‌نظامی از افغانستان تا شرق میانه، تعامل با کابل را برای مقابله با این چالش‌های امنیتی ضروری می‌داند.