جباروف: امنیت آسیای مرکزی از ثبات در افغانستان جداناپذیر است

سدیر جباروف، رییس جمهور قرغیزستان می‌گوید که کشورش توجه ویژه‌ به اوضاع در افغانستان دارد و به گفتۀ وی بشکیک از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعهٔ بین المللی حمایت می‌کند.

جباروف در سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خطاب به سران کشورها گفت که امنیت آسیای مرکزی، جدایی‌ناپذیر از ثبات در افغانستان است.

رییس جمهور قرغیزستان افزود که کشورش به مردم افغانستان، به ویژه زنان و کودکان، کمک‌های بشردوستانه پایدار ارایه کرده‌ است.

این در حالی است که هفتهٔ گذشته سرگی شویگو، رییس شورای امنیت ملی روسیه نیز از ایجاد یک "شراکت تمام‌عیار" با حکومت طالبان خبر داده و گفته بود که همکاری با کابل برای امنیت و توسعه منطقه اهمیت دارد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در واکنش به این اظهارات گفت که هیچ کشوری نباید مسیر هم‌دستی با "بازیگران شرور" را انتخاب کند.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا طالبان را "گروه ویژۀ تروریستی جهانی مشخص شده" عنوان کرده و گفت که "فرمان‌های سرکوبگرانه طالبان"، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را به شدت محدود کرده است.

این مقام امریکایی گفت: "امنیت مردم امریکا اولویت نخست رییس‌ جمهور دونالد ترمپ است. ما به صراحت اعلام کرده‌ایم که افغانستان هرگز نباید بار دیگر به سکوی انجام حملات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا و متحدان ما تبدیل شود."

این مقام وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنین گفته است که واشنگتن تمامی کمک‌های خارجی را که احتمال دسترسی طالبان به آن وجود داشت، به حالت تعلیق درآورده است تا مانع تمویل رفتارهای "ناپسند" این گروه شود. او گفت که امریکا اجازه نخواهد داد پول مالیه‌دهندگان این کشور به جیب این گروه سرازیر شود.