مقامهای حکومت جاپان اعلان کرده اند که در پی وقوع زلزلهای نیرومند در جنوبغرب این کشور، دستکم ۱۳ نفر کشته، دهها نفر زخمی و شماری دیگر ناپدید شدهاند.
این زلزله که شدت آن ۷.۱ به مقیاس ریکتر ثبت شده است، عصر روز سهشنبه به وقت محلی، ناحیهٔ کوماموتو و بخشهای گستردهای از جزیرهٔ کیوشو را لرزاند و به ساختمانها، جادهها و پلها خسارات سنگینی وارد کرد. این رویداد همچنین سبب قطع برق و آب دهها هزار خانه شده است.
سانای تاکایچی، صدراعظم جاپان، گفته است که حکومت تمام امکانات موجود را برای نجات آسیبدیدگان به کار خواهد گرفت.
نیروهای اردو، پولیس و مامورین اطفاییه همچنان در چندین محل، از جمله خانههای فروریخته و یک مرکز خرید بزرگ، سرگرم عملیات جستجو و نجات هستند.
در همین حال، حدود ۵۰ دقیقه پس از زلزله، انفجار شدیدی در مرکز خرید "ایون" در شهرک کاشیما رخ داد که بخشی از ساختمان این مرکز را ویران کرد و شماری از افراد را زیر آوار گرفتار ساخت.
کارکنان و خریداران این مرکز گفتهاند که شدت تکانها به حدی بود که شماری از آنان را به زمین انداخت و فضای داخل ساختمان را گردوغبار فرا گرفت. کارکنان توانستند در مدت نیم ساعت حدود سه هزار خریدار را از ساختمان بیرون کنند؛ اما هنگام وقوع انفجار، شماری از کارکنان هنوز در داخل حضور داشتند یا دوباره به ساختمان برگشته بودند.
آکیو یوشیدا، رییس شرکت ایون، در این باره گفت: "ما اطمینان حاصل کرده بودیم که همهٔ مشتریان تخلیه شدهاند و تصور میکردیم کارکنان نیز بیرون شدهاند؛ اما بعداً مشخص شد که شماری در داخل مانده یا به دلایلی دوباره برگشتهاند."
امدادگران تاکنون چندین نفر را از زیر آوار بیرون کشیدهاند؛ اما عملیات نجات در ساعتهای نخست، بهدلیل خطر فروریختن بخشهای دیگر ساختمان و ادامهٔ پسلرزهها، با تاخیر روبهرو شد.
تا پایان روز سهشنبه، بیش از ۱۰۰ پسلرزه در ناحیهٔ کوماموتو ثبت شده بود که کار امدادگران را دشوارتر ساخت.
مسوولان شرکت ایون احتمال میدهند که نشت گاز مایع نفتی عامل انفجار بوده باشد. برخی امدادگران نیز گفتهاند که در محل بوی گاز را احساس کردهاند.
به گفتهٔ مسوولان، این مرکز خرید بهجای گاز لولهای، از گاز مایع ذخیرهشده در یک مخزن بیرونی استفاده میکرد. با آنکه این سیستم ماه گذشته از نظر ایمنی بررسی شده بود و تصاویر اولیه نشان میدهد که مخزن بیرونی آسیب ندیده است، تحقیقات دربارهٔ علت دقیق انفجار ادامه دارد.
مرکز خرید ایون که حدود ۲۰۰ فروشگاه دارد، تنها یک ماه پیش پس از بازسازی و تقویت سیستمهای ایمنی دوباره گشایش یافته بود. این ساختمان در زلزلهٔ مرگبار سال ۲۰۱۶ کوماموتو نیز بهشدت آسیب دیده بود.
جاپان بر روی "کمربند آتش" اقیانوس آرام قرار دارد و یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان به شمار میرود.
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