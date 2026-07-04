جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز شنبه چهارم جولای، در سخنرانی به مناسبت دو صد و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحدۀ امریکا با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها و اختلاف نظرها در امریکا گفت که امریکایی‌ها با هر اعتقاد و تمایل سیاسی تنها برای آیندۀ مشترک و سربلندی کشور شان تلاش می‌کنند.

ونس که در جمعی از نیروهای بحری ایالات متحده در شهر نیویارک سخنرانی می‌کرد، با اشاره به خدمت‌گذاری و فداکاری نسل‌های گذشته و کنونی امریکا برای تضمین آزادی گفت: "ایالات متحده بعد از ۲۵۰ سال همچنان قوی‌تر از همیشه است و آیندۀ روشن دارد.

معاون رییس جمهور ایالات متحده در حالی که مجسمۀ مشهور آزادی در پشت سرش دیده می‌شد و کشتی‌های بادبانی در دریاچۀ نزدیک به محل سخنرانی وی رژه می‌رفتند، از مردم و مقام‌های ۵۰ کشور جهان به خاطر اعزام نیروهای شان جهت شرکت در جشن استقلال امریکا قدردانی کرد.

جی‌دی ونس گفت: "امروز ما در کنار متحدان مان قدرت نیروی بحری و هوایی و توان نظامی ایالات متحده را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشتیم."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده نیز در پیامی به مناسبت سالروز استقلال امریکا گفت که این کشور "همیشه یک تمدن واقعی و زنده و مردم منحصر به فرد و متمایز بوده است.

به تاریخ چهارم جولای سال ۱۷۷۶ میلادی ۱۳ مستعمره در امریکا با امضای اعلامیۀ استقلال ایالات متحده آمریکا در شهر فلادلفیا، استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا اعلام کردند. این رویداد نقطۀ عطف تاریخ امریکا به شمار می‌رود.