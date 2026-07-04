شماری از رهبران جهان سالروز استقلال ایالات متحده را شادباش گفتند

شماری از رهبران جهان به مناسبت دو صد و پنجاهمین سالروز استقلال ایالات متحدۀ امریکا، چهارم جولای، با ارسال پیامهایی به دونالد ترمپ، رییس جمهور و ملت امریکا، این روز را شادباش گفتند.
رهبران بریتانیا، هند، روسیه و اسراییل، هر یک با تاکید بر جنبههای متفاوت جایگاه امریکا در جهان، بر روابط دوجانبه، ارزشهای دموکراتیک، امنیت جهانی، و کرامت انسانی پرداختند.
بریتانیا
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پیام خود روابط واشنگتن و لندن را نمونهای از "تحول خارقالعاده" توصیف کرد که از جنگ استقلال امریکا آغاز شد و به یکی از نزدیکترین و موثرترین اتحادهای جهان انجامید.
پادشاه بریتانیا گفت که دو کشور در عرصههای دفاعی، امنیت، تجارت، سرمایهگذاری، علوم، آموزش و فرهنگ روابط گستردهای دارند و بر پایۀ آزادی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی به یکدیگر پیوند خوردهاند.
چارلز سوم همچنین حفاظت از محیط زیست را بخشی از مسوولیت مشترک دو کشور در برابر امنیت و رفاه نسلهای آینده دانست.
هند
نرندرا مودی، صدر اعظم هند، نیز "به نمایندگی از ۱.۴ میلیارد هندی" سالروز استقلال ایالات متحده را مبارکباد گفته و روابط واشنگتن و دهلی جدید را فراتر از یک مشارکت استراتیژیک خواند.
مودی گفت: "باور مشترک دو کشور به دموکراسی، حاکمیت قانون و ظرفیتهای انسانی، دوستی آنها را به نیرویی در خدمت منافع جهانی تبدیل کرده است." او ابراز امیدواری کرد که ۲۵۰ سال آینده برای امریکا صلح، پیشرفت و شکوفایی بیشتری به همراه داشته باشد و روابط واشنگتن و دهلینو را به سطوح تازهای برساند.
پاکستان
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، هم در پیامی دوصدوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را به دونالد ترمپ و مردم امریکا تبریک گفت. او با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس بر همرانی پاکستان با ایالات متحده در بزرگداشت از این مناسبت و ارزشهایی چون آزادی و دموکراسی تاکید کرد.
صدر اعظم پاکستان با اشاره به بیش از هفت دهه روابط میان اسلامآباد و واشنگتن، گفت که همکاریهای دو کشور با نقش و مشارکت جامعۀ پاکستانیتبار ساکن امریکا تقویت شده است.
او همچنین گفت که تاریخ نشان داده است که پاکستان و ایالات متحده در مقاطع حساس و در شرایطی که صلح و امنیت جهانی با خطر روبهرو بوده، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. او در این پیام از "نقش حیاتی" دونالد ترمپ در تامین صلح در جنوب آسیا قدردانی کرده است.
اوکراین
ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین نیز در پیامی به این مناسبت از حمایت ایالات متحده از اوکراین قدردانی کرد. او در پیامی در شبکۀ ایکس "رویای امریکایی" را یکی از "درخشانترین، نیرومندترین و تاثیر گذارترین آرمانهای بشریت" توصیف کرد که به گفتۀ وی آرمانی است برای ایجاد کشور مستقل، آزاد و شکوفا که از آزادی، ایمان و تلاش انسانها برای دستیابی به خوشبختی دفاع میکند.
زیلینسکی با اشاره به نقش ایالات متحده در قرن بیستم افزود که امریکا به نجات جهان از سلطۀ حکومتهای استبدادی کمک کرد و با ایجاد اتحادها و مشارکتهای بینالمللی، زمینۀ صلح پایدار و توسعۀ آزادانه را برای بخش بزرگی از جهان فراهم کرد.
روسیه
ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در پیامی، امریکا و روسیه را دو قدرت بزرگ هستهای توصیف کرد که مسوولیت ویژه در قبال امنیت و ثبات جهان دارند.
پوتین با اشاره به همکاری تاریخی دو کشور در جریان دو جنگ جهانی، خواستار توسعۀ روابط "سازنده، برابر و مبتنی بر منافع متقابل" میان مسکو و واشنگتن شد.
رییس جمهور روسیه این پیام را در حالی منتشر میکند که روابط واشنگتن و مسکو زیر تاثیر اختلافات امنیتی و جنگ روسیه علیه اوکراین قرار دارد.
اسراییل
اسحاق هرتزوگ، رییس جمهوری اسراییل، نیز با حضور در سفارت ایالات متحده در بیتالمقدس، نامۀ تبریکی خود را به مایک هکبی، سفیر امریکا در اسراییل تحویل داد تا به رییس جمهور ترمپ برساند.
هرتزوگ امریکا را "چراغ آزادی" و رهبر جهان آزاد نامید و گفت که اسراییل و ایالات متحده در ارزشهایی چون آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی مشترک اند. او همچنین از حمایت حکومت ترمپ از امنیت اسراییل سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد که امریکا به نقشآفرینی برای تامین صلح و امنیت در شرق میانه ادامه دهد.
همچنین رهبران و مقامهای ارشد شماری دیگر از کشورها، از جمله ویتنام، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در پیامهای جداگانه سالروز استقلال ایالات متحده را به رییس جمهور و مردم امریکا تبریک گفتند.
به تاریخ چهارم جولای سال ۱۷۷۶ میلادی ۱۳ مستعمره در امریکا با امضای اعلامیۀ استقلال ایالات متحده امریکا در شهر فلادلفیا، استقلال خود را از پادشاهی بریتانیا اعلام کردند. این رویداد نقطۀ عطف تاریخ امریکا به شمار میرود.
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