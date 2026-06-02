ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه برای افغانستان، می‌گوید که توافق تازه میان روسیه و حکومت طالبان در افغانستان، در نخستین مرحله بر ترمیم تجهیزات روسی موجود در افغانستان متمرکز است.

کابلوف در گفتگو با خبرگزاری دولتی "ریا نووستی" روسیه، گفته است که مقام‌های طالبان به ترمیم تجهیزات نظامی روسی موجود در افغانستان علاقه‌مند اند و به گفتۀ وی همکاری‌های تازه دو طرف نیز در همین چارچوب آغاز خواهد شد.

وزارت دفاع حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که اقدامات عملی برای اجرای این توافق در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

همزمان با این رستم حبیبولین، رییس مرکز تجاری روسیه در افغانستان، خواستار لغو ویزه میان دو کشور شده و گفته است که با توجه به گسترش سریع روابط میان روسیه و حکومت طالبان، تسهیل رفت‌وآمد تاجران و گردشگران می‌تواند گام منطقی بعدی در تقویت روابط دوجانبه باشد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، بخش عمدۀ همکاری‌ها میان روسیه و حکومت طالبان، بر ترمیم و نگهداری هیلیکوپتر های نوع ام-۱۷، موترهای باربری کاماز و سایر تجهیزات روسی موجود در افغانستان متمرکز است.

این تحولات در حالی صورت میگیرید که روسیه در ماه جولای سال گذشته به نخستین کشوری تبدیل شد که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. پیش از آن نیز ستره محکمهٔ روسیه ممنوعیت فعالیت طالبان را در این کشور به حالت تعلیق درآورده بود.

از طرف دیگر، وزارت خارجه ایالات متحدهٔ امریکا، چندی پیش در واکنش به تعامل کشورها با طالبان به صدای امریکا گفت که هیچ کشوری نباید مسیر همدستی با "بازیگران شریر" را انتخاب کند. یک سخنگوی این وزارت طالبان را "گروه ویژه تروریستی جهانی مشخص‌شده" خوانده و گفته است که فرمان‌های سرکوبگرانه طالبان حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افغان‌ها را به‌شدت محدود کرده است.

توافق همکاری نظامی و تخنیکی میان دو طرف در ۲۷ می ۲۰۲۶ در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی در حومه مسکو امضا شد؛ نشستی که مولوی محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، نیز در آن شرکت داشت و طی آن با مقام‌های امنیتی و نظامی روسیه دیدارهایی انجام داد.