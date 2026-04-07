در اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده در طول سال گذشته میلادی در افغانستان ۹۶ نفر جان باخته که بیشترین رقم این قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهد.

جورجیت گانیون، سرپرست ادارۀ هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) روز سه شنبه (۷ اپریل) در مراسم بزرگداشت از روز بین المللی آگاهی و کمک‌رسانی برای ماین‌پاکی گفت که کودکان، آسیب‌پذیرترین قشر در برابر ماین‌های تعبیه شده و مهمات منفجر ناشده در افغانستان اند.

اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان که در کنترول طالبان است، گفته است که از اول اپریل سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۶ میلادی، برعلاوۀ جان باختن ۹۶ نفر، ۳۷۸ نفر دیگر مجروح شده اند.

این اداره در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۲۵ حادثه مرتبط با انفجار ماین‌های تعبیه شده و مهمات منفجر ناشده را در سراسر افغانستان ثبت کرده است.

محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، با نشر ویدیویی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که یافته‌های اداره هماهنگی عملیات ماین‌پاکی نشان می‌دهد که ولایت کنر با ۴۰ واقعۀ انفجار ماین، بیشترین تعداد موارد را ثبت کرده که ولایت فراه با ثبت ۳۳ رویداد در جایگاه دوم بیشترین واقعات بوده است.

از سوی هم، نیکلاس استفن پوند، رییس بخش ماین‌پاکی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه در کابل گفت که ۹۰ درصد تلفات، ناشی از مهمات منفجر ناشده و سلاح‌های رها شده است که پس از ۴۰ سال جنگ در افغانستان باقی‌مانده و بیشتر قربانیان آن را پسران جوانی تشکیل می‌دهند که هنگام بازی و یا چرانیدن رمه‌ها با آن مواد مواجه می‌شوند.

حماد افزود که ولایات ننگرهار، هرات و قندهار نیز از جمله مناطقی عنوان شده اند که آمار بلند رویدادهای انفجار ماین و مهمات منفجرناشده را ثبت کرده اند.

یافته‌های ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی نشان می‌دهد که ۳۲۱ نفر از قربانیان این رویدادها در سال گذشته کودکان اند و ۱۵۳ نفر بزرگسالان اند.

ادارۀ همآهنگی ماین‌پاکی (دی‌ام‌ای‌سی) گفته است که یافته‌های سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که در برابر هر یک نفر کشته شده ناشی از انفجار ماین‌ها، حدود چهار نفر دیگر مجروح می‌شوند که بسیاری از آنان دچار معلولیت‌های دایمی می‌گردند.

پیش از این، ریچارد بنیت، گزارش‌گر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، "نگرانی عمیق" خود را به خاطر تلفات مداوم غیرنظامیان افغان، به ویژه کودکان، ناشی از انفجار مهمات منفجرناشده ابراز داشته خواستار سرمایه‌گذاری فوری بین‌المللی برای حفظ عملیات نجات‌بخش شده است.

ادارۀ همآهنگی ماین‌پاکی با ابراز نگرانی از تداوم آسیب‌پذیری کودکان در رویدادهای انفجار ماین‌‎ها در افغانستان، بر پاکسازی این مواد و آگاهی دهی به مردم تاکید کرده می‌گوید که این روند نیازمند همکاری دوامدار نهادهای ملی، هلال احمر افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد.