موج تازۀ حملات و درگیریها میان اسراییل و گروه حزبالله لبنان منجر به کشته شدن چهار نظامی اسراییلی شده و بر اساس آمار وزارت صحت لبنان، ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی در لبنان بر جا گذاشته است.
وزارت صحت لبنان گفته است که احتمال دارد شمار قربانیان حملات شب گذشته بر ۱۱ شهر و روستا در جنوب لبنان ادامه یابد.
مقامهای لبنانی گفته اند تداوم حملات اسراییل سبب شده است که امدادرسانان نتوانند به قربانیان دسترسی یابند.
از سوی دیگر، اردوی اسراییل اعلام کرده است که شب گذشته چهار نظامی اسراییل در اثر انفجار ماین بر تانک حامل شان در جنوب لبنان کشته شدند.
یک مقام اردوی اسراییل گفت که در پی این رویداد، نظامیان اسراییلی شمار زیاد "زیرساختهای حزبالله را در نبطیه و ساحات دیگر" هدف قرار دادند.
حزبالله لبنان گفته است که جنگجویان آن گروه بر نیروهای اسراییلی که در حال پیشروی در جنوب لبنان بودند، کمین زده و سه تانک آنان را با راکتهای رهبری شده از بین بردند.
بر اساس تفاهمنامهای که میان ایالات متحده و ایران امضا شده است، طرفهای درگیر باید عملیات نظامی را در تمام جبهات به شمول لبنان متوقف کنند.
اسراییل تقاضاها برای خروج نظامیان اسراییلی از جنوب لبنان را رد کرده و گفته است که این نیروها برای جلوگیری از حملات حزبالله بر شمال اسراییل مستقر شده اند.
وزارت صحت لبنان بدون تفکیک دقیق تلفات نظامیان از غیرنظامیان گفته است که از شروع درگیریها میان اسراییل و گروه حزبالله به تاریخ دوم مارچ، بیش از ۳۹۰۰ نفر در لبنان کشته شده اند. بر اساس آمار این وزارت ۷۴۶ نفر از کشته شدگان کارمندان صحی، زنان و کودکان بوده اند.
این جنگ و حملات حزبالله بر لبنان تا کنون منجر به کشته شدن کم از کم ۳۲ نظامی و چهار غیرنظامی اسراییلی شده است.
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