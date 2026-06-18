دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۷ جون تفاهم نامهای را برای پایان دادن به جنگ با ایران امضا کرد.
در این تفاهمنامه که توسط رییسجمهور ترمپ و مسعود پزشکیان، رییسجمهور ایران امضا شده است، چه مواردی شامل میباشد و دو طرف بر اجرای کدام اقدامات توافق کردهاند؟
بند اول
ایالات متحدهٔ امریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان آنها در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دایمی تمامی عملیاتهای نظامی را در تمام جبههها، از جمله در لبنان، اعلام میکنند. طرفها متعهد میشوند که علیه یکدیگر هیچ جنگ یا عملیات نظامی آغاز نکنند، از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند، و به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان احترام بگذارند. توافق نهایی، پایان دایمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان، و سایر مفاد مندرج در این بند را تایید خواهد کرد.
بند دوم
ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
بند سوم
ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند که حداکثر ظرف ۶۰ روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و آن را منعقد کنند. این مهلت تنها با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
بند چهارم
بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده روند رفع محاصره دریایی و هرگونه مانع یا اختلال دیگری را که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است آغاز خواهد کرد، و ظرف ۳۰ روز محاصره دریایی را به طور کامل لغو خواهد کرد. در این مدت تردد کشتیها به تدریج به سطوح پیش از جنگ بازگردانده خواهد شد. ایالات متحده همچنین متعهد میشود که ظرف ۳۰ روز پس از انعقاد توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق مجاور جمهوری اسلامی ایران خارج کند.
بند پنجم
با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری حداکثر تلاش خود، برای مدت ۶۰ روز و بدون دریافت هیچگونه حق العبور، زمینهٔ عبور امن کشتیهای تجارتی را از خلیج فارس به دریای عمان و برعکس آن فراهم خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله از سر گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ظرف ۳۰ روز اقدامات فنی و نظامی لازم، از جمله ماینروبی، را تکمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران همچنین با سلطنت عمان وارد گفتگو خواهد شد تا در مورد چگونگی ادارهٔ آینده و ارایه خدمات دریایی در تنگهٔ هرمز، با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس، تصمیمگیری شود. این گفتگوها مطابق با قوانین بینالمللی قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگهٔ هرمز انجام خواهد گرفت.
بند ششم
ایالات متحده، با هماهنگی شرکای منطقهای، متعهد میشود که یک برنامه جامع و مورد توافق طرفین را برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ارزش کم از کم ۳۰۰ میلیارد دالر تدوین کند. طرزالعمل اجرای این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد. ایالات متحده تمامی مجوزها، معافیتها، و اجازههای لازم برای انجام معاملات مالی مرتبط را صادر خواهد کرد.
بند هفتم
ایالات متحده متعهد میشود تمامی تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی، و تمامی تحریمهای یکجانبه اولیه و ثانوی ایالات متحده را، مطابق جدول زمانی مورد توافق که در توافق نهایی درج خواهد شد، لغو کند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده اهمیت حیاتی موضوع تحریمها را که در بالا ذکر شده مورد تاکید قرار میدهند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوع در مذاکرات، به منظور دستیابی به توافق متقابل، اعلام میکنند.
بند هشتم
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تایید میکند که سلاح هستهای فراهم یا تولید نخواهد کرد. ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق کردهاند که سرنوشت مواد غنیشدهٔ ذخیرهشده را بر اساس طرزالعمل که مطابق با جدول زمانی ذکرشده در بند هفتم، بهصورت متقابل مورد توافق قرار خواهد گرفت، تعیین کنند. حداقل روش اجرایی در این زمینه، رقیقسازی (کاهش غلظت) مواد غنیشده در محل، تحت نظارت ادارهٔ بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود. دو طرف همچنان توافق کردهاند که موضوع غنیسازی و سایر مسایل مورد توافق مرتبط با نیازهای هستهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس چارچوب قانونی که در توافق نهایی تعیین خواهد شد، مورد بحث قرار دهند. توافق نهایی، مفاد این بند را تایید خواهد کرد. ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی موضوعات هستهای یادشده در بالا را تایید میکنند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این مسایل در جریان مذاکرات، بهمنظور دستیابی به توافق متقابل در مورد آنها، ابراز میدارند.
بند نهم
تا زمان دستیابی به توافق نهایی، طرفها توافق میکنند که وضع موجود حفظ شود. جمهوری اسلامی ایران وضعیت کنونی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد، و ایالات متحده هم هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد.
بند دهم
بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریمها، وزارت مالیهٔ ایالات متحده معافیتهایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فرآوردههای نفتی، مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط، از جمله خدمات بانکی، بیمه و حملونقل، را مجاز میسازد.
بند یازدهم
ایالات متحدهٔ امریکا متعهد میشود که پس از اجرای این یادداشت تفاهم، وجوه و داراییهای منجمد یا محدودشدهٔ جمهوری اسلامی ایران را بهطور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات، در مورد طرزالعملهای مربوط به آزادسازی این وجوه با یکدیگر توافق خواهند کرد. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه انتقال داده شوند، باید بهطور کامل برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، قابل استفاده باشند. ایالات متحده تمامی مجوزها و اجازههای لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد.
بند دوازدهم
ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق میکنند که یک طرز العمل اجرایی را به منظور نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد کنند.
بند سیزدهم
پس از امضای این یادداشت تفاهم، و مشروط به آغاز و استمرار اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱، ایالات متحدهٔ امریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره سایر موارد توافق نهایی را آغاز خواهند کرد.
بند چهاردهم
توافق نهایی توسط یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تایید قرار خواهد گرفت.
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