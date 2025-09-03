سفر روبیو به مکسیکو؛ بحث در مورد مبارزه با قاچاق مخدرات، تجارت و مهاجرت

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، برای صحبت در مورد تجارت، مبارزه با قاچاق مخدرات و مهاجرت به مکسیکو سفر کرده است.

پس از احراز تصدی وزارت خارجۀ ایالات متحده، این چهارمین سفر روبیو به کشورهای نیم کرۀ غربی است.

قرار است روبیو روز چهارشنبه با رهبران مکسیکو به شمول کلاودیا شینباوم، رییس جمهور آن کشور دیدار کند. وزیر خارجۀ امریکا در ادامۀ این سفر به اکوادور رفته و با رهبران آن کشور دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که سفر روبیو به هدف پیشبرد اولویت‌های کلیدی ایالات متحده به شمول "اقدام فوری و قاطع برای از میان برداشتن کارتل‌ها [باندهای قاچاق مخدرات]، توقف قاچاق فنتانیل، پایان بخشیدن به مهاجرت غیرقانونی، کاهش کسر تجارتی و ترویج رفاه اقتصادی و مقابله با بازیگران بدخواه بیرون قاره‌ای است."

به نقل از اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده، سفر روبیو همچنین "نشان دهندۀ تعهد خلل ناپذیر ایالات متحده برای حفاظت از مرزهای امریکا و خنثاسازی تهدید تروریستان مخدرات علیه قلمرو امریکا است تا زمینه برای تشبثات امریکایی هموار شود."