دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، عصر دوشنبه دوم جون در پیامی در شبکۀ تروت سوشیل نگاشت که با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل و از طریق نمایندگان عالی‌رتبه با گروه حزب‌الله لبنان تماس گرفته است.

رییس جمهور ترمپ گفت: "من با بی‌بی نتنیاهو، [صدر اعظم] اسراییل تماس بسیار مثمر داشتم و نیروهای [اسراییلی] به سمت بیروت نخواهند رفت و هر نیرویی که در مسیر بیروت بودند، از قبل برگشته اند."

رییس جمهور ایالات متحده در ادامۀ این پیام نگاشته است: "به همین ترتیب، از طریق نمایندگان عالی رتبه، من تماس بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنان موافقت کردند که تمام گلوله‌باری‌ها متوقف خواهد شد - اسراییل بر آنان حمله نکند و آنان نیز به اسراییل حمله نکنند."

پیش از این پیام، صدر اعظم اسراییل نیز تایید کرده بود که در گفتگو با رییس جمهور ترمپ تاکید کرده است که در صورت تداوم حملات بر شهرها و شهروندان اسراییل، اهداف حزب‌الله در بیروت آماج حملات نظامیان اسراییلی قرار خواهد گرفت.

بنیامین نتنیاهو گفته است که اردوی اسراییل "به عملیات در جنوب لبنان، طبق برنامه ادامه می‌دهد".

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در صحبت با شبکۀ خبری ای‌بی‌سی، در مورد مذاکرات با ایران گفت: "امروز یک مشکل کوچک پیش آمد، اما همان‌طور که احتمالاً متوجه شدید، خیلی سریع آن را برطرف کردم."

این رسانۀ امریکایی گزارش داده است که رییس جمهور ترمپ گفت که این تنش پس از نارضایتی ایران از حملات اسراییل بر لبنان ایجاد شد و سپس وی برای جلوگیری از تشدید تنش با طرف‌های درگیر جنگ تماس گرفته است.

رییس جمهور دونالد ترمپ روز دوشنبه در یک پست جداگانه در شبکۀ تروت سوشیل نگاشت که حکومت وی به مذاکرات با ایران "با سرعت زیاد" ادامه می‌دهد و به گفتۀ وی "ایران واقعاً خواستار توافق" است.