بانوی نخست ایالات متحده نشست شورای امنیت ملل متحد را ریاست کرد

ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحدهٔ امریکا، روز دوشنبه دوم مارچ ریاست نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مقر این سازمان در نیویارک به عهده داشت.

بانوی نخست ایالات متحده در آغاز این نشست از نظامیان امریکایی قدردانی کرد که در سه روز گذشته در جریان جنگ ایالات متحده علیه رژیم ایران کشته شدند. او گفت که شجاعت و ایثارگری این "قهرمانان" همیشه به یاد خواهد ماند.

نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نقش آموزش در ترویج تحمل و صلح در جهان تمرکز داشت. قصر سفید گفته است که پیام خانم ترمپ در مورد تحمل ریشه در مفهوم "دموکرات‌سازی دانش" دارد.

خانم ترمپ با تاکید بر اهمیت آموزش و نقش آن در تامین صلح گفت: "صلح پایدار زمانی نایل می‌شود که در همه اجتماعات‌ مان به دانش و فهم ارزش کامل گذاشته شود."

ملانیا ترمپ گفت: "اگر ملت‌های ما با هم متحد شوند، می‌توانیم شگاف تکنالوژی را ببندیم و همه را قادر سازیم تا به ظرفیت کامل خود برسند."

خانم ترمپ تاکید کرد که ایالات متحده در کنار همه کودکان در سراسر جهان ایستاده است و ابراز امیدواری کرد که همهٔ کودکان "به زودی" در صلح به سر ببرند.

ایالات متحده در ماه مارچ سال روان ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد.

سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد تایید کرد که این نخستین بار است که یک بانوی نخست یا آقای نخست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد را ریاست کرده است.

ملانیا ترمپ، در سپتمبر ۲۰۲۵ در جریان هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک ایتلاف جهانی را زیر نام "پرورش آینده با هم" راه‌ اندازی کرد که برای بهبود رفاه کودکان از طریق ارتقای آموزش، نوآوری و تکنالوژی تلاش می‌کند.