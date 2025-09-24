ملانیا ترمپ، بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا، روز سه‌ شنبه از روی ستیژ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک، خواهان اقدام در مورد ضرورت محافظت از کودکان در عصر دیجیتل شد که به سرعت در حال توسعه است.

بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا همچنان ایتلافی را برای امن بودن تکنالوژی برای کودکان اعلام کرد.

ابتکار ملانیا ترمپ زیر عنوان "تقویت آینده با هم" قرار است اوایل سال آینده راه اندازی آغاز شود.

ملانیا ترمپ گفت که ایتلاف جهانی برای ارتقای رفاه کودکان در عصر دیجیتل از طریق " آموزش، نوآوری و تکنالوژی" متعهد خواهد شد.

بانوی نخست ایالات متحده، رهبران جهان را که در این نشست حضور داشتند تشویق کرد تا تخیل دوران کودکی را به عنوان زمان اصلی برای پیشرفت‌های خلاقانۀ بزرگ در مراحل بعدی زندگی در نظر بگیرند.

او گفت ماموریت این ایتلاف " اطمینان از شکوفایی هر کودکی در عصر دیجیتل" است.

ملانیا ترمپ گفت: " نوآوری فوق ‌العاده است. کشورهای ما از پیشرفت‌ های تکنالوژی بهره‌ می‎برند - نجات جان انسان ‌ها، گسترش دسترسی به دانش، ارتباط مردم و البته امنیت."

ملانیا ترمپ گفت که ماموریت او اولویت دادن به توسعه و پیشرفت کودکان با استفاده از تکنالوژی و آموزش است.

اعضای این ایتلاف شامل همسران یا نمایندگان چندین رییس جمهور خواهند بود. قرار است طرح " تقویت آینده با هم" توسط اعضای شرکت‌ کننده در سطح محلی، در کشورهای مربوطه، اجرا شود.

بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا گفت که در نیمه اول سال ۲۰۲۶ میزبان جلسه افتتاحیه این ایتلاف در قصر سفید خواهد بود.