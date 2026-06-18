دونالد ترمپ،‌ رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که تفاهم نامه‌ای را برای پایان دادن به جنگ با ایران امضا کرده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، امریکا و ایران متعهد به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمامی جبهات از جمله لبنان شده اند.

رییس جمهور ترمپ هنگام ترک قصر ورسای، در حالی که امانویل مکرون،‌ رییس جمهور فرانسه نیز همراه او بود،‌ در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این‌که آیا تفاهم نامه را با ایران امضا کرده است یا نه، گفت: "من آن را در ورسای امضا کردم."

این تفاهم‌نامه در جریان ضیافتی که توسط امانویل مکرون در قصر تاریخی ورسای میزبانی می‌شد، امضا شد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده است که متن تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران به طور رسمی توسط روسای جمهور هر دو کشور امضا شده است.

پیش از این یک مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته بود که این تفاهم‌نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتالی توسط جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده و محمد باقر قالیباف،‌ رییس پارلمان و مذاکره کنندهٔ ارشد ایران،‌ امضا شده بود.

قصر سفید در شبکهٔ ایکس گفته است که ترمپ پس از یک نشست بسیار موفق گروه هفت و دیدار از قصر ورسای در فرانسه، در حال بازگشت به واشنگتن است.

این گزارش در حال انکشاف است.