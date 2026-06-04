منشی عمومی ناتو: روسیه در جنگ اوکراین بیش از پیش درمانده شده است

مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، روز چهارشنبه در سفر به کیف، پایتخت اوکراین، اعلام کرد که روسیه در پی افزایش مشکلات نظامی و اقتصادی ناشی از جنگ با اوکراین، "بیش از پیش درمانده" شده است.

این اظهارات منشی عمومی ناتو تنها چند ساعت پس از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به شهر سنت‌پترسبرگ روسیه و یک روز پس از حملات گسترده مسکو که ۲۳ کشته در اوکراین برجا گذاشت، مطرح شد.

منشی عمومی ناتو در نشست خبری مشترک با ولادیمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، گفت: "رفتارهای بی‌باکانهٔ روسیه موضوع تازه‌ای نیست. اوکراین در حالی که همچنان با قدرت ایستادگی می‌کند، نوآوری می‌کند و در میدان نبرد دستاوردهایی به دست می‌آورد، روسیه روز به روز درمانده‌تر می‌شود."

مارک روته با اشاره به تلفات سنگین نیروهای روسی و فشارهای اقتصادی فزاینده بر مسکو، تاکید کرد که روسیه تحت فشار فزاینده قرار دارد.

او گفت: "متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف این حملات دیده نمی‌شود و حملات اخیر به کیف و سایر مناطق اوکراین به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد."

روته همچنین از عملیات‌های اخیر اوکراین و عملکرد نیروهای این کشور در میدان نبرد تمجید کرد و گفت: "اوکراین نه تنها در خطوط مقدم جبهه، بلکه در هدف قرار دادن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کلیدی روسیه برای ادامه جنگ نیز موفقیت‌های بیشتری به دست آورده است."

موج تازهٔ حملات اوکراین به روسیه

همزمان با سفر منشی عمومی ناتو به کیف، اوکراین حملات تازه‌ای را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین در خاک روسیه انجام داد.

به گفته مقام‌های اوکراینی، چندین هدف در اطراف سنت‌پترسبرگ، از جمله یک ذخیره مواد نفتی و تاسیسات نظامی مرتبط با نیروهای دریایی روسیه، هدف قرار گرفته‌اند.

ولادیمیر زیلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، نیز در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که طیاره‌های بی‌سرنشین این کشور چندین هدف را در روسیه هدف قرار داده‌اند. به گفته او، یک ذخیره مواد نفتی و یک تاسیسات نظامی در نزدیکی سنت‌پترسبرگ که با قوای بحری روسیه مرتبط است، از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

تلفات در کریمیه

در همین حال، مقام‌های منصوب روسیه در شبه‌جزیره کریمیه اعلام کردند که در تازه‌ترین موج حملات اوکراین به این منطقه، دست‌کم چهار نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، سه نفر در حمله‌ای به آنچه "تاسیسات غیرمسکونی" در شهر سیمفروپل، مرکز اداری کریمیه، توصیف شده است، کشته و هفت نفر زخمی شدند. همچنین در حادثه‌ای جداگانه، یک قطار مسافربری در مسیر شهر کرچ هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر زخمی شدند.

مقام‌های اوکراینی تاکنون به‌گونه رسمی مسوولیت این حملات را نپذیرفته‌اند، اما پیش از این تاکید کرده‌اند که تنها اهداف نظامی روسیه را هدف قرار می‌دهند.

این حملات بخشی از کارزار اوکراین برای هدف قرار دادن مسیرهای تدارکاتی و زیرساخت‌های نظامی روسیه در مناطق اشغالی توصیف شده است.

ادامه حملات متقابل

در حالی که اوکراین دامنهٔ حملات طیاره‌های بی‌سرنشین خود را در داخل خاک روسیه و مناطق اشغالی گسترش داده است، مسکو نیز به حملات خود علیه شهرهای اوکراین ادامه می‌دهد.

به گفته مقام‌های اوکراینی، تنها در حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه در شب دوشنبه، دست‌کم ۲۲ نفر در مناطق مختلف اوکراین کشته شدند.

همچنین یک مقام منصوب روسیه در منطقه دونتسک اعلام کرده است که در حمله یک طیاره بی‌سرنشین به یک بس مسافربری در منطقه تحت کنترول روسیه، هشت نفر جان باخته‌اند.

جنگ روسیه و اوکراین که از تهاجم گسترده مسکو در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، اکنون وارد چهارمین سال خود شده و در کنار نبردهای زمینی، شاهد افزایش حملات دوربرد طیاره‌‌های بی‌سرنشین و راکتی از سوی هر دو طرف است.