بدنبال حملات گسترده روسیه به چندین شهر اوکراین، نیروهای اوکراینی در یک اقدامی تلافیجویانه، روز چهارشنبه (۳ جون) با حملات طیارههای بیسرنشین، به سنت پترزبرگ دومین شهر بزرگ روسیه، یک پالایشگاه نفتی و یک کشتی جنگی نیروهای دریایی این کشور را هدف قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات تنها چند ساعت پیش از آغاز مجمع اقتصادی بینالمللی سنت پترزبرگ، مهمترین رویداد اقتصادی روسیه که با حمایت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه برگزار میشود، صورت گرفت.
الکساندر بگلوف، والی سنت پترزبرگ، گفت که چندین تاسیسات در مناطق مختلف شهر آسیب دیده و شماری نیز زخمی شدهاند، اما این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.
در عین حال، ولادیمیر زیلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تایید کرد که طیارههای بیسرنشین این کشور یک ذخیره مواد نفتی و یکی از تاسیسات نظامی در نزدیکی سنتپترزبورگ که بخشی از نیروهای دریایی بالتیک روسیه و تاسیسات بزرگ کشتیسازی و ترمیم کشتیهای جنگی در آن مستقر است را هدف قرار دادهاند.
نیروهای اوکراینی همچنین ویدیویی را نشر کردند که لحظهٔ اصابت یک طیارهٔ بیسرنشین به کشتی جنگی "بویکی" روسیه را نشان میدهد. رویترز محل وقوع حمله و نوع کشتی را تایید کرده، اما میزان خسارت واردشده به این کشتی و تاسیسات نفتی را بهطور مستقل تایید نکرده است.
این حملات اوکراین در حالی صورت میگیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات گستردهای را با استفاده از طیارههای بیسرنشین و راکتها بر کیف و شماری از شهرهای دیگر اوکراین انجام داده است.
بخشی از این حملات حتی فراتر از مرزهای اوکراین گسترش یافت و در نتیجه آن یک طیارهٔ بیسرنشین روسی در خاک رومانیا، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، سقوط کرد و دو غیرنظامی را زخمی ساخت.
این رویداد با واکنش گسترده مقامهای اروپایی و ناتو مواجه شد و آنان خواستار افزایش فشار بر مسکو و تقویت حمایت از اوکراین شدند.
طبق اعلام مقامهای اوکراینی، حملات اخیر روسیه دستکم ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته است.
کریملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله طیارههای بیسرنشین به یک لیلیه در منطقه لوهانسک تحت کنترول روسیه، علیه اهدافی در کیف دست به "حملات نظاممند" خواهد زد.
بر اساس آمار مقامهای روسیه، در حمله به این لیلیه ۲۱ نفر کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند. با این حال، اوکراین هرگونه دخالت در این حمله مرگبار را رد کرده است.
کریملین روز چهارشنبه نیز تاکید کرد که روسیه به حملات خود علیه اوکراین ادامه خواهد داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به حملات طیارههای بیسرنشین اوکراین به سنت پترزبرگ گفت: "پاسخهای ما ماهیت نظاممند خواهد داشت و در واقع همین حالا نیز چنین است."
به گفته پسکوف، این رویکرد مطابق موضعی است که پیشتر وزارت خارجه روسیه درباره پاسخ به حملات اوکراین اعلام کرده بود.
حملات طیارههای بیسرنشین اوکراین همچنین باعث اختلال موقت در فعالیت میدان هوایی پولکوو سنت پترزبرگ د و دهها پرواز با تاخیر یا لغو مواجه شدند.
مجمع اقتصادی سنت پترزبرگ امسال میزبان شماری از مقامها و سرمایهگذاران خارجی، از جمله هیات از عربستان سعودی، است. حمله به این شهر همزمان با آغاز این نشست، میتواند پرسشهایی را درباره توانایی سیستم دافع هوای روسیه در حفاظت از مراکز حساس این کشور ایجاد کند.
این تشدید حملات تنها چند هفته پس از پایان آخرین آتشبس کوتاهمدت میان کیف و مسکو رخ میدهد؛ آتشبسی سهروزه که با میانجیگری امریکا از ۹ تا ۱۱ ماه می اعلام شد و قرار بود شامل توقف همه "فعالیتهای رزمی" و تبادل هزار زندانی از هر طرف باشد.
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