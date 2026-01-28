هشدار ناتو از همسویی فزاینده میان ایران، روسیه، چین و کوریای شمالی

مارک روته، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در مورد آنچه همسویی فزاینده میان ایران، روسیه، چین و کوریای شمالی نامید، ابراز نگرانی کرد.

روته روز دوشنبه در کمیته‌های امور خارجی و دفاع پارلمان اروپا گفت که این چهار کشور ناتو را به "آزمون" می‌کشند، اما به گفتۀ وی "مشارکت آنها تا هنوز به خوبی رشد نکرده است."

منشی عمومی ناتو گفت که در مقایسه، ناتو و اتحادیه اروپا از رهگذر توانایی همکاری "فرسنگ‌ها از ایران، چین، کوریای شمالی و روسیه جلوتر اند."

روته در مورد ایران به این کمیته‌ها گفت: "ما فقط زمانی با ایران درگیر می‌شویم که به این حقیقت پی ببریم که ایران و کوریای شمالی و روسیه و چین با هم همکاری می‌کنند."

منشی عمومی ناتو همچنین با اشارۀ غیرمستقیم به اعتراضات ضد حکومتی در ایران گفت که با وصف نگرانی از وضعیت در داخل آن کشور، آنچه در ایران رخ می‌دهد "جای دخالت ناتو نیست".

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، به خاطر کشتار معترضان مسالمت‌آمیز در ایران، به رژیم آن کشور هشدار داده و روز چهارشنبه تهدید خود را برای حمله بر ایران در صورت عدم توافق بر سر برنامه هسته‌ای‌ تهران تجدید کرد.

مارک روته گفت که یک حوزۀ خاص همکاری بین چین و روسیه، در منطقۀ قطب شمال است و این کشورها در خطوط آبی که در حال باز شدن اند، فعال‌تر استند.

منشی عمومی ناتو پیش از این نسبت به حمایت ایران، چین و کوریای شمالی از جنگ روسیه در اوکراین هشدار داده بود.