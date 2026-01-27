ترمپ: نیروی بزرگی را به سمت ایران سوق داده ایم؛ حاکمان ایران خواهان مذاکره اند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده میگوید که او کشتیهای "بسیار نیرومند" قوای بحری امریکا را به آبهای نزدیک ایران اعزام کرده است.
رییس جمهور ترمپ ابراز امیدواری کرد که مجبور نشود از آن نیرو در پاسخ به سرکوب بیرحمانۀ معترضان ایرانی توسط حاکمان اسلامگرای ایران استفاده کند.
ترمپ روز سهشنبه در مصاحبۀ تلیفونی با رادیو ۷۷ دبلیوایبیسی با اشاره به ایران گفت: "ما اکنون یک نیروی بزرگ بحری در آنجا داریم و امیدواریم که مجبور به استفاده از آن نشویم، اما [این نیروی بحری] بسیار قدرتمند است."
رییس جمهور ترمپ، نخست در بارۀ اعزام نیروها در پنجشنبه گذشته به خبرنگاران صحبت کرد و امیدواری مشابهی را بیان داشت که مجبور نشود از نیروی بحری در یک حملۀ نظامی کار بگیرد.
ترمپ با استقرار کشتی طیارهبردار هستهای ابراهام لینکلن و گروه ضربتی آن در منطقه، حضور اردوی ایالات متحده را در نزدیکی ایران تقویت کرده است.
فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده روز دوشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که این کشتیهای جنگی از محل استقرار قبلی خود در آبهای جنوب چین به این منطقه رسیدهاند.
دونالد ترمپ در این مصاحبه گفت که نیروی بحری ایالات متحده، "بزرگتر" از نیروی بحری است که او در سواحل ونزویلا، قبل از عملیات نظامی امریکا اعزام کرده بود، عملیاتی که به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا در اوایل ماه جنوری انجامید.
دونالد ترمپ، پیش از آن، در یک مصاحبه با شبکۀ خبری اکسیوس گفت: "آنان [حاکمان رژیم ایران] میخواهند معامله کنند. من این را میدانم. آنان بارها تماس گرفتهاند. آنان میخواهند صحبت کنند."
فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده، (افسینت)، در اقدامی دیگر برای نشان دادن قابلیتهای نظامی امریکا در منطقه، در بیانیهای روز دوشنبه اعلام کرد که "تمرینات آمادگی چند روزه برای نشان دادن توانایی استقرار، پراکندگی و حفظ نیروی هوایی رزمی در سراسر حوزۀ مسوولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده" انجام خواهد داد. این منطقه شامل شرقمیانه میشود.
رییس جمهور ترمپ به کرات رژیم ایران را هشدار داده است تا کشتار جمعی هزاران اعتراضکننده را که در اعتراضات ضد حکومتی شرکت کردند، متوقف سازد. این اعتراضات در ۲۸ دسمبر آغاز شد و معترضین خواستار پایان دادن به دههها حکومت استبدادی و مذهبی بودهاند.
رییس جمهور ترمپ همچنان هشدارهایشرا عامل فشار بر رژیم ایران برای توقف اعدامهای برنامهریزیشدۀ صدها معترض دیگر دانسته است.
لندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه و متحد نزدیک رییس جمهور ترمپ، روز دوشنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که رییس جمهور با "تصامیم دشواری" در مورد چگونگی حمایت از افرادی روبروست که "در مواجهه با ظلم و ستم، دوست امریکا خواهد بود: معترضان در ایران و کردهای شجاع".
گراهام نگاشت: "من مطمین استم که رییس جمهور ترمپ، که کار فوقالعادهای در حفاظت از امریکا انجام داده است، تصمیم درست خواهد گرفت."
تامی بروس، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حکومت به رهبری ترمپ، در حال اعمال فشار برای "اجرای کامل" تحریمهای ایران است، تحریمهای که شورای امنیت ملل متحد سال گذشته آنها را دوباره برقرار کرد. تحریمها برای مقابله با فعالیتهای تکثیر تسلیحاتی ایران طراحی شدهاند.
بروس همچنان گفت که رژیم ایران "از دههها به اینسو، از طریق خشونت و ارعاب، یک تهدیدی را متوجه صلح و امنیت بین المللی کرده است."
تامی بروس افزود: "در نتیجهی ریختن پول در جیب تروریستها و تامین مالی برنامههای هستهای و میزایل آنان، به جای اینکه نیازهای اساسی مردم ایران را تامین کنند، دیدهایم که مردم ایران به قدر کافی رنج برده اند."
نتبلاکس، گروه نظارت بر انترنت مستقر در لندن، گزارش داده است که قطع سراسری انترنت توسط رژیم ایران که از هشتم جنوری به منظور سرکوب مخالفان اعمال شده بود، ظاهراً روز سهشنبه (۲۷ جنوری)، کاهش یافته و اتصال انترنتی بیشتر شده اما به شدت محدود است.
نتبلاکس، در یک پیام شبکۀ اجتماعی، چارتی را به نشر سپرده که یک افزایش ناگهانی شبکۀ ارتباطی انترنت را به روز سه شنبه، پس از ۱۹ روز انقطاع نزدیک به صفر در ایران نشان میدهد. این گروه گفته است که بسیاری از شبکههای ایرانی در سطح بین المللی قابل مشاهده اند، اما آن شبکهها "هنوز هم به شدت براساس یک فهرست سفید فلتر میشوند."
"فلتر کردن" انترنت یک سیستم سانسور است که در آن یک مرجع حکومتی، دسترسی به محتوای خاص آنلاین را که نامطلوب تلقی میشود، مسدود یا فلتر میکند.
"فهرست سفید" روندی است که طی آن مرجع سانسور فقط به خدمات آنلاین تایید شده اجازه دسترسی میدهد.
حساب کاربری فارسی وزارت خارجۀ ایالات متحده، در یک بیانیه در اواخر روز دوشنبه از قطع سرتاسری انترنت توسط رژیم ایران انتقاد کرده است.
در این پیام نگاشته شده است: "با ورود قطع اینترنت ایران به هفدهمین روز متوالی خود، رژیم جمهوری اسلامی اکنون به بازرگانان تنها ۲۰ دقیقه دسترسی به اینترنت در روز میدهد و آن هم فقط در داخل اتاق بازرگانی و تحت نظارت دقیق یک «ناظر» دولتی. مجبور کردن کسبه به چک کردن ایمیلهایشان در حضور مأموران امنیتی، پارانویا و ترس عمیق رژیم جمهوری اسلامی از جریان اطلاعات را نشان میدهد."
وزارت خارجۀ ایالات متحده در این پیام حساب فارسی شبکۀ ایکس خاطر نشان کرده است: "این (ناظران) آنجا وجود دارند تا هر تلاشی برای به اشتراک گذاشت تصاویر اعتراضها، تماس با فعالان، یا دور زدن (انترنت حلال) رژیم جهوری اسلامی را مسدود کنند. این سطح کنترول تنها سرکوبگرانه نیست، بلکه تلاشی ناامیدانه برای ساکت کردن مخالفتها جدا کردن ایرانیان از جهان است."
گروه