مارک روته، منشی عمومی ناتو، روز سه شنبه از رویکرد رییسجمهور ترمپ در قبال ایران دفاع کرده و گفت که اقدامات او برای تضعیف تواناییهای هستهای تهران، ضروری است.
روته هشدار داد که مجهز شدن ایران به سلاح هستهای میتواند پیامدهای ویرانگری برای منطقه و جهان داشته باشد.
اقای روته، قرار است امروز چهارشنبه با دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کند. هدف این دیدار کاهش تنشها بر سر جنگ ایران و تهدیدهای ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامی در اروپا، پیش از نشست سرنوشتساز رهبران ناتو در ماه جولای در انقره خوانده شده است.
دونالد ترمپ بارها از هزینۀ نابسندۀ دفاعی کشورهای ناتو و بیمیلی ناتو برای حمایت از ایالات متحده در درگیری شرق میانه یا کمک به بازگشایی تنگه هرمز پس از حمله مشترک امریکا و اسراییل به ایران انتقاد کرده است.
روته تاکید کرد که سیاست ترمپ، ناتو را قویتر و امریکا را امنتر ساخته و افزود که کشورهای عضو ناتو در حال افزایش بودجههای دفاعی خود استند.
سفر مارک روته بخشی از آمادگیهای نهایی برای نشست سران ناتو به تاریخ هفت و هشت جولای در انقره است.
الیسن هارت، سخنگوی ناتو گفت: "این نشست (ناتو) بر چگونگی اجرای تعهداتی که متحدان در نشست سال گذشته ناتو در لاهه پذیرفته بودند تمرکز خواهد داشت؛ از جمله افزایش سرمایهگذاری در بخش دفاعی، گسترش تولیدات صنعتی دفاعی و ادامه حمایت از اوکراین. "
او افزود که رهبران کشورهای عضو ناتو در نشست سالانهٔ سران کشورهای ناتو درباره پیشرفتهای حاصلشده در این زمینهها و گامهای بعدی ایتلاف نیز گفتگو خواهند کرد.
در همین حال پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، با انتقاد از متحدان ناتو گفته است که واشنگتن استقرار نیروهای امریکایی را در اروپا بازنگری میکند.
وزیر جنگ ایالات متحده هفته گذشته در نشست وزیران دفاع ناتو گفت: "من امروز یک بررسی شش ماهۀ وزارت جنگ را اعلام میکنم که وضعیت نیروها و پایگاههای امریکا را در اروپا بررسی خواهد کرد. تا شش ماه، میتواند کمتر باشد... این بررسی با استفاده از نظریات اردوی ایالات متحده، فرماندهی اروپا انجام خواهد شد. این شامل مشاوره با کانگرس ایالات متحده و متحدان ما خواهد بود. "
هگسیت با انتقاد از متحدان اروپایی به دلیل فراهم نکردن دسترسی نیروهای ایالات متحده به پایگاههای اروپا برای حمله به ایران گفت که امریکا از چندین نسل به اینسو از اروپا دفاع کرده است.
اما منشی عمومی ناتو گفت که ناامیدی ادارهٔ ترمپ از ناتو را "کاملاً" درک میکند، و افزود این موارد "استثنا" بوده و "کشور پس از کشور، متحد پس از متحد" پایگاههای خود را برای عملیات نظامی در اختیار امریکا گذاشتهاند.
او گفت ۵۰۰ طیارهٔ امریکایی در جریان عملیات نظامی امریکا بر ایران از پایگاههای ایتالیا استفاده کردند و در بخارست نیز پروازهای تجاری کاهش یافت تا امریکا بتواند از امکانات سوخترسانی میدان هوایی استفاده کند.
روته همچنین گفت که متحدان اروپایی اکنون توان نظامی خود را نزدیک تنگه هرمز مستقر میکنند تا در زمینههایی مانند ماینروبی به امریکا کمک کنند.
گروه