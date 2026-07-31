هشدار مشترک امریکا و چند کشور درباره فعالیت کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی

وزارت خارجهٔ امریکا، ادارهٔ تحقیقات فدرال این کشور "افبیآی" و نهادهای دولتی ۱۰ کشور متحد روز جمعه (۳۱جولای)، اعلام کردند که کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی با استفاده از هویتهای جعلی و فعالیت در پلتفارمهای استخدامی آنلاین، برای تامین هزینه مالی برنامههای هستهای و راکتی پیونگیانگ درآمد کسب میکنند.
این هشدار با مشارکت نهادهای دولتی و امنیتی امریکا، جاپان، کوریای جنوبی، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هالند، نیوزیلند و بریتانیا صادر شده است.
بر اساس این هشدار، کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی خود را شهروندان کشورهای دیگر معرفی میکنند و از طریق پلتفارمهای کاریابی آنلاین، قراردادهای خدماتی و ارتباط مستقیم با شرکتها و افراد، پروژههایی در زمینهٔ طراحی ویبسایت، تولید نرمافزار، برنامههای تیلفون همراه و تکنالوژی بلاک چین به دست میآورند.
کشورهای صادرکنندهٔ هشدار گفتهاند که درآمد این افراد به نهادهای وابسته به حکومت کوریای شمالی منتقل میشود و برای حمایت از برنامههای غیرقانونی سلاحهای هستهای و راکت های بالستیک آن کشور به مصرف میرسد. مقامهای امریکایی و متحدانشان پیشتر نیز هشدار داده بودند که پیونگیانگ از فعالیت کارکنان تکنالوژی معلوماتی در خارج برای دورزدن تحریمها و تأمین هزینه های مالی برنامههای تسلیحاتی خود استفاده میکند.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که برخی از این افراد ممکن است به سرقت اطلاعات حساس، خارجسازی معلوملت شرکتها، و سرقت رمزارز دست بزنند. به گفته صادرکنندگان هشدار، کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی بهطور فزایندهای از هوش مصنوعی، شبکههای خصوصی مجازی، نرمافزارهای دسترسی از راه دور و واسطههای مستقر در کشورهای دیگر برای مخفیکردن هویت و محل واقعی فعالیت خود استفاده میکنند.
یکی دیگر از روشهای گزارششده، ایجاد "مزارع لپتاپ" در کشورهای خارجی است. در این شیوه، واسطهها کمپیوترهای ارسالشده از سوی شرکتها را دریافت میکنند و امکان دسترسی از راه دور کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی به این دستگاهها را فراهم میسازند.
در این هشدار از شرکتها خواسته شده است فرایندهای احراز هویت را تقویت کنند، مدارک شناسایی متقاضیان را با دقت بیشتری بررسی کنند و در صورت امکان، مصاحبههای ویدیویی یا حضوری انجام دهند.
تغییر مکرر اطلاعات حساب، استفاده چند حساب از یک نشانی اینترنتی، مطابقت نداشتن نام متقاضی با حساب بانکی، خودداری از مصاحبه ویدیویی، درخواست پرداخت با رمز ارز و پیشنهاد دستمزد بسیار پایینتر از نرخ بازار، از جمله نشانههای هشداردهنده عنوان شدهاند.
کشورهای صادرکننده این بیانیه تاکید کردهاند که استخدام و پرداخت پول به کارکنان تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی ممکن است قوانین داخلی و تحریمهای بینالمللی را نقض کرده و پیامدهای حقوقی و مالی برای شرکتها داشته باشد.
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