با گذشت چهار روز از جنگ ایالات متحده – ایران و گسترش آن در سرتاسر شرق میانه، نرخ تیل و گاز در جهان رو به افزایش نهاده، بازار اسهام در ایالات متحده، اروپا و آسیا افت داشته و مسیرهای تجارت جهانی بیشتر از پیش مختل شده است.

شاخص نفت خام برنت برای نخستین بار از سال ۲۰۲۴ به اینسو به ۸۵ دالر در یک بیرل رسیده و نرخ گاز طبیعی در اروپا بیش از ۳۰درصد افزایش داشته است.

نگرانی‌ها در مورد دسترسی به تنگۀ حیاتی هرمز پس از آن افزایش یافته است که ایران انسداد این آب‌راه استراتیژیک را اعلام کرده و نیز تهدید کرد که هرکشتی که برای عبور از این گذرگاه آبی تلاش کند، هدف قرار خواهد گرفت.

این وضعیت بازارهای انرژی را در جهان به شدت آسیب رسانده و انتظار می‌رود که بازارهای آسیایی به گونۀ ویژه متاثر شود، زیرا این کشورها به شدت به نفت منطقۀ شرق میانه متکی است.

اسهام عمدۀ امریکایی نیز روز سه شنبه افت شدید را تجربه کرد، به گونه‌ای که تا زمان تهیۀ این گزارش، شاخص اسهام نسدک، داو جونس و اس اند پی، حدود ۲.۵ درصد افت داشتند. اسهام اروپایی و آسیایی نیز سقوط شدید داشتند، به این دلیل که این مناطق بیشتر از ایالات متحده، از اختلال در خطوط تدراکات انرژی شرق میانه، آسیب‌پذیر اند.

اکثر کشورهای آسیایی به نفت و گاز طبیعی که از طریق تنگۀ هرمز می‌گذرد، متکی اند.

تشدید جنگ همچنین نگرانی‌های جهانی را از اختلال در خطوط تجارتی بحری چون تنگۀ هرمز و تنگۀ باب المندب، افزایش بخشیده است.

کشتی‌های غول پیکر حامل کالاهای تجارتی، در پی حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل بر ایران، اکنون از عبور از مسیر تنگۀ هرمز اجتناب کرده و در عوض مسیر دور و دراز دماغۀ جنوبی قارۀ افریقا را در پیش می‌گیرند.

تنگۀ هرمز میان ایران و عمان قرار داشته و ۲۰ درصد تولیدات نفت جهان از این گذرگاه عمده و استراتیژیک عبور می‌کند. افزون بر نفت، تنگۀ هرمز یکی از مسیر های کلیدی برای انتقال دیگر کالاهای تجارتی است که این آب‌راه باریک را به نقطۀ وصل شبکۀ جهانی تجارت مبدل می‌کند.