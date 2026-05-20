حملات مشترک امریکا و نایجریا علیه داعش

حکومت نایجریا می‌گوید که حملات مشترک نظامی ایالات متحده و نایجریا که از روز جمعه آغاز شده بود، باعث کشته شدن ۱۷۵ تروریست داعش از جمله چند رهبر ارشد آن شده است.

فرماندهی قوای امریکایی در افریقا (افریکام) نیز تایید کرده است که در چهار روز گذشته، سلسله حملاتی را به گونۀ مشترک با حکومت نایجریا، بر مواضع تروریستان گروه دولت اسلامی انجام داده است.

افریکام گفته است که ابو بلال المینوکی، رهبر شماره دو گروه داعش در نخستین موج این حملات که جمعۀ گذشته انجام شد، کشته شده است. افریکام گفته است که هیچ نیروی امریکایی یا نایجریایی در این حملات آسیبی ندیده اند.

آخرین موج این حملات روز دوشنبه انجام شد که به گفتۀ افریکام، کشته شدگان این حملات تندروان داعش بودند.

افریکام گفته است که از میان برداشتن این تروریستان، قابلیت داعش را برای طراحی حملات و ایجاد تهدید علیه مصوونیت و امنیت ایالات متحده و شرکای آن می‌کاهد.

رییس جمهور ترمپ پس از عملیات روز جمعه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "امشب به دستور من، نیروهای شجاع امریکایی و نایجریا، ماموریت بسیار پیچیده و با برنامه‌ریزی دقیق را برای از بین بردن فعال ترین تروریست جهان از میدان جنگ، بدون نقض اجرا کردند."