اردوی پاکستان گزارش ملل متحد در بارۀ تلفات غیرنظامیان را در افغانستان رد کرد

اردوی پاکستان گزارش اخیر سازمان ملل متحد را "بی‌اساس" خوانده که گفته است در حملات هوایی پاکستان از اکتوبر ۲۰۲۵ تا ماه جون ۲۰۲۶، نزدیک به ۵۰۰ غیرنظامی کشته شده و بیش از ۱۰۰۰ نفر دیگر مجروح شده اند.

احمد شریف چودری،‌ سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه (۳۱ جولای) در یک کنفرانس خبری گفت که پاکستان در این مدت تنها پناه‌گاه‌های طالبان پاکستانی (تحریک طالبان یا تی‌تی‌پی) را هدف قرار داده است. شریف افزود که کشته‌شده‌گان این عملیات نظامی در افغانستان، همه افراد مسلح بوده اند.

این اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در حالی بیان می‌شود که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان (یوناما)، در گزارش تازه‌ای خود گفته است که در هشت ماه گذشته، در جنگ میان طالبان افغان و اردوی پاکستان ۴۹۹ فرد ملکی کشته شده است.

در این گزارش یوناما واقعات تلفات را از اول ماه اکتوبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ جون ۲۰۲۶، ثبت کرده آمده است که ۱۲۱۶ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

بخش حقوق بشر یوناما اذعان می‌دارد که آنان تنها واقعات داخل افغانستان را مستندسازی می‌کنند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار تحقیق در مورد حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل شده و گفته بود که این حمله می‌تواند طبق قوانین بین‌المللی "جنایت جنگی" تلقی شود.

این سازمان سه شنبه (۲۲ جولای) در یک گزارش گفت که شواهدی را به دست نیآورده است که ادعای پاکستان را ثابت کند که گفته بود، در مرکز تداوی معتادین در کابل، افراد مسلح و مهمات جابه‌جا و نگهداری می‌شد.

در این گزارش گفته شده است که این مرکز تداوی معتادین در کابل، که از سالیان درازی به این‌سو فعالیت می‌کرد، براساس قوانین بین المللی بشردوستانه محفوظ بود.

وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً به بخش افغانستان صدای امریکا گفت که واشنگتن از حق اسلام آباد برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت می‌کند.

قصر سفید همچنان گفت که ایالات متحده همه‌ای اشکال تروریزم را محکوم می‌کند و از هر دو طرف می‌خواهد اطمینان حاصل کنند که خاک آنان توسط گروه‌های تروریستی برای انجام حملات فرامرزی علیه همسایگانشان استفاده نمی‌شود.

حکومت پاکستان، طالبان حاکم در افغانستان را به پناه‌دادن و حمایت از تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کنند اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که اسلام‌آباد مشکلات امنیتی خود را بر دوش افغانستان می‌اندازد.

طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی بی‌دلیل و هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده می‌گوید که به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند.