یوناما از کشته شدن ۵۰۰ نفر در حملات پاکستان و ادامۀ کشتار نظامیان پیشین افغان توسط طالبان گزارش داد

یافته های گزارش تازه هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می دهد که با گذشت نزدیک به نیم دهه حکومت گروه طالبان بر افغانستان، نقض گسترده حقوق بشر افغان ها به دست این گروه همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش ربع وار یوناما، با وجود فرمان عفو عمومی رهبر طالبان، هنوز هم نظامیان و کارمندان نظام جمهوریت در زیر حاکمیت طالبان، کشته، بازداشت و شکنجه می شوند.

در گزارش یوناما آمده است: "بین اول اپریل و ۳۰ جون، بخش حقوق بشر یوناما حد اقل ۲۹مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و حد اقل پنج مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین دولتی و اعضای سابق نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را بر علاوه حد اقل هشت مورد قتل اعضای پیشین نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغانستان ثبت کرده است."

در همین حال یوناما گفته است که شمار غیر نظامیان که در اثر جنگ پاکستان با حکومت طالبان در افغانستان از اول اکتوبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ جون ۲۰۲۶ کشته شدند، به ۴۹۹ نفر می رسد و این جنگ بیش از ۱۲۰۰ غیر نظامی دیگر را زخمی کرده است.

سفارت پاکستان در کابل بدون اینکه تلفات غیر نظامیان افغان را رد یا تایید کند، گفته در این حملات مخالفان مسلح اسلام آباد کشته شده اند. در مقابل، حکومت طالبان، ادعای پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان را رد کرده و گفته که در حملات پاکستان، افراد غیر نظامی کشته شده اند.

یوناما همچنین گفته است که مجازات بدنی افغان ها توسط طالبان در ربع دوم سال روان میلادی نیز ادامه داشت، هر چند احکام اجرای این مجازات از ۲۲ اپریل به بعد از طریق محاکم طالبان به گونه علنی اعلام نشده است.

در گزارش آمده است: "بخش حقوق بشر یوناما اجرای مجازات بدنی قضایی بر حد اقل ۱۳۷ نفر (۱۱۲ مرد و ۲۵ زن) را توسط مقامات حاکم مستند کرده است."

در گزارش یوناما آمده که برخی مجازات بدنی در ملا عام اجرا شده و طالبان شماری از افغان ها را به دلیل روزه خوری در ملا عام شلاق زده اند.

یوناما در بخش دیگر از گزارش خود بر افزایش اعمال محدودیت ها بر اقلیت های مذهبی اشاره کرده و گفته که در هفت ماه گذشته، طالبان حد اقل ۳۳ جماعت خانه فرقه اسماعیلیه را تنها در ولایت بدخشان مسدود کرده اند.

به گفته یوناما، حکومت طالبان گفته است که این جماعت خانه ها به دلیل اینکه به حیث مسجد استفاده نمی شد، بسته شده است.

یوناما همچنان از ادامه بدرفتاری ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به دلیل نحوه پوشش و شیوه اصلاح مو و ریش شهروندان افغانستان خبر داده است.

گزارش می‌افزاید: "بین اول اپریل و ۳۰ جون، بخش حقوق بشر یوناما حد اقل ۳۸۹ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و ۶۵ مورد بدرفتاری با زنان و مردان افغان را که توسط ماموران حاکم امر به معروف و نهی از منکر انجام شده بود، ثبت کرد که عمدتاً مربوط به نقض ادعا شده دستور العمل حجاب (برای زنان)، ریش کوتاه، سبک موی "غربی" (برای مردان) و نواختن و گوش دادن به موسیقی بود."

یوناما همچنان از ثبت چندین مورد بازداشت خبرنگاران و تعلیق برخی رسانه ها در جریان ربع دوم سال ۲۰۲۶ در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده، که به گفته یوناما "نشاندهنده فضای دشوار" فعالیت رسانه ها در زیر حاکمیت این گروه است.

یوناما موضوع حجاب در هرات، اعتراضات مردم و سرکوب این اعتراضات را برجسته کرده است. یوناما گفته که در نهم جون مردم هرات به دلیل بازداشت زنان و دختران توسط طالبان به اتهام بی حجابی، دست به اعتراض زدند. اما طالبان این اعتراضات را با خشونت سرکوب کرد که در نتیجه یک پسر کشته، چهار نفر زخمی و ۱۷ تن دیگر بازداشت شد.

یوناما این را هم گفته که حتی پس از پایان و سرکوب این اعتراضات، ماموران استخبارات طالبان تلیفون های موبایل باشندگان هرات را بررسی می کردند که آیا تصویر یا فلمی از این اعتراضات را ثبت کرده اند یا خیر. به گفته یوناما، این اقدامات طالبان در هرات سبب شده که اکنون زنان کمتر از پیش از خانه بیرون شوند.