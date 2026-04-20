تعلیق صادرات ۱.۵ میلیارد دالری تسلیحات پاکستان به سودان

گزارشهای اختصاصی حاکی از آن است که پاکستان تحت فشارهای عربستان سعودی، معامله تسلیحاتی ۱.۵ میلیارد دالری خود با سودان را به حالت تعلیق درآورده است.
منابع امنیتی و دپلوماتیک به آژانس خبری رویترز گفته اند که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ریاض از اسلامآباد خواست به دلیل بازنگری در سیاستهای منطقهای خود، این معامله را که شامل فروش جنگنده های جت و تجهیزات پیشرفته نظامی است، متوقف کند.
این قرارداد که رویترز نخستین بار در ماه جنوری از مراحل نهایی آن با میانجیگری سعودیها گزارش داده بود، یکی از چندین مورد فروش تسلیحات دفاعی بود که اردوی پاکستان پس از عملکرد موفق تجهیزات نظامی آن کشور در درگیریهای ماه می سال گذشته با هند، در پی نهایی کردن آن بود.
با این حال، جزییات تامین هزینه این قرارداد توسط ریاض در آن زمان فاش نشده بود، اما اکنون منابع فاش کردهاند که عربستان سعودی پس از منصرف شدن از طرح تامین هزینه این قرارداد، گفته است که پاکستان باید معامله را بهطور کامل لغو کند.
تعلیق این معامله در حالی صورت میگیرد که روابط دفاعی پاکستان و عربستان پس از امضای پیمان دفاع مشترک در سال گذشته، وارد مرحله استراتیژیک جدیدی شده است.
عربستان سعودی همواره منبع حیاتی قرضه و تأمین هزینه مالی برای اقتصاد متزلزل اسلامآباد بوده و طبق پیمان دفاع متقابل، تجاوز به خاک هر یک از این دو کشور، حمله به هر دو تلقی میشود.
در همین راستا، یکی از منابع امنیتی افزود که برخی کشورهای غربی به ریاض توصیه کردهاند که از ورود به جنگهای نیابتی در افریقا دوری گزیند، امری که بر تصمیم اخیر سعودیها بیتاثیر نبوده است.
این تحولات در حالی صورت می گیرد که درگیری ها میان اردوی سودان و نیروهای شبهنظامی پشتیبانی سریع (آر اس اف) حدود سه سال است که بدترین بحران بشری جهان را رقم زده و این کشور واقع در کرانه دریای سرخ و تولیدکننده بزرگ طلا را به کانون رقابت منافع قدرتهای خارجی و خطر فروپاشی سوق داده است.
در این میان، عربستان سعودی از اردوی سودان حمایت میکند، در حالی که امارات متحده عربی به ارایه پشتیبانی لوژستیکی از نیروهای "پشتیبانی سریع (آر اس اف) متهم شده است، اتهام که ابوظبی آن را رسماً رد میکند.
منبع یاده شده خاطرنشان کرد که نشست ماه مارچ میان رهبران اردوی سودان و مقامات سعودی در ریاض، نقطه عطف بود که منجر به قطع تامین هزینه های مالی این قرارداد شد.
همچنین، منبع امنیتی دوم فاش کرد که نهتنها قرارداد سودان، بلکه یک قرارداد ۴ میلیارد دالری دیگر میان پاکستان و قوای مسلح لیبیا نیز که پیشتر گزارش شده بود، به دلیل بازنگری ریاض در استراتیژی منطقهای خود، اکنون در معرض خطر جدی لغو قرار گرفته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، دفتر رسانهای دولت عربستان، نیروهای مسلح سودان و اردوی پاکستان که پیش از این نیز وجود چنین قراردادی را رسماً تأیید نکرده بودند، به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر واکنش نشان ندادهاند.
