دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، می‌گوید که برای کمک به پایان بخشیدن جنگی داخلی در سودان تمرکز بیشتری به خرج خواهد داد.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، که این هفته سرگرم دیدار از واشنگتن‌ دی‌سی است، رییس جمهور ترمپ را به تلاش برای ختم جنگ سودان ترغیب کرده است.

ترمپ روز چهارشنبه در مجمع تجارتی ایالات متحده-سعودی که بن سلمان نیز در آن حضور داشت، خطاب به حاضران گفت: "اعلیحضرت مایل اند من کار بسیار قوی در رابطه با سودان انجام دهم. شرکت در آن کار در برنامۀ من نبود."

ترمپ همچنان گفت: "فکر می‌کردم این فقط یک چیز دیوانه‌وار و خارج از کنترول است. اما تازه می‌بینم که سودان برای شما و خیلی از دوستان تان که در اینجا حضور دارند چقدر مهم است. ما به کار در مورد سودان آغاز می‌کنیم."

ساعاتی بعد، رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "قساوت‌های بزرگی در سودان رخ می‌دهد. آنجا به خشونت‌بارترین مکان روی زمین و به همین ترتیب به بزرگ‌ترین بحران بشری مبدل شده است. به غذا، داکتران و هرچیز دیگر به شدت نیاز است."

رییس جمهور ترمپ افزوده است: "با عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و دیگر شرکا در شرق میانه کار خواهیم کرد تا به این قساوت‌ها پایان بخشیم و در همین حال ثبات را در سودان تامین کنیم."

جنگ میان اردوی سودان و شبه نظامیان نیروی حمایت سریع در اپریل ۲۰۲۳ در شهر خرطوم پایتخت آن کشور، در حالی شعله‌ور شد که قرار بود حاکمیت کشور به حکومت ملکی منتقل شود. این جنگ رفته رفته به دیگر ساحات آن کشور گسترش یافت.

ملل متحد گزارش داده است که جنگ در سودان بیش از ۱۲ میلیون سودانی، برابر به نصف جمعیت کشور، را مجبور به فرار از خانه‌های شان و نیازمند به کمک‌های بشری کرده است. تا کنون ده‌ها هزار نفر، به شمول نظامیان و غیرنظامیان، در این جنگ جان باخته اند.

این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، کم از کم ۴۵۰ غیرنظامی در اثر درگیری‌های اخیر در شهرک الفاشر در دارفور سودان کشته شده اند. نیروهای حمایت سریع به تازگی الفاشر را تصرف کردند.