شمار تلفات ناشی از باران‌های موسمی و سیلاب‌های اخیر در پاکستان روز دوشنبه از ۱۰۰ نفر فراتر رفت و کارشناسان هواشناسی هشدار باران‌های شدید بیشتری در اواخر این هفته در سراسر کشور را داد.

اداره ملی رسیدگی به آفات طبیعی پاکستان اعلام کرده است که بیش از نیمی از تلفات ناشی از ریزش خانه یا سقف منازل بوده است. به اساس گزارش ها تقریباً نیمی از این تلفات در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است.

این اداره اعلام کرد که امدادگران در ماه گذشته ۱۳۰ عملیات نجات انجام داده‌اند که در نتیجه آن نزدیک به ۴۰۰۰ نفر از محل حادثه تخلیه شده و ۲۱۹ تن کمک‌های امدادی به سراسر کشور ارسال شده است.

آخرین گزارش ها یک روز پس از آن منتشر شد که اداره مدیریت بحران پاکستان، اقدامات آمادگی برای سیل در سراسر کشور را بررسی کرد.

مقام ها در مورد برنامه‌هایی برای صدور هشدارهای به موقع به جوامع ساکن در امتداد دریا‌ها بحث کردند تا ساکنان بتوانند داوطلبانه به مناطق امن ‌تر نقل مکان کنند یا قبل از اینکه آب سیل جوامع آنها را فرا بگیرد، تخلیه شوند.

هفته گذشته، باران شدید بخش‌هایی از کشور، از جمله لاهور، پایتخت فرهنگی پاکستان، را فرا گرفت ، در چندین محله سیل جاری شد و مسافران را مجبور به طی کردن مسیرهای طولانی کرد.

تصاویری در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ساکنان در حال عبور از آب بودند.

این موضوع انتقاد ساکنان را برانگیخت و آنها آمادگی و واکنش دولت به آب و هوای نامساعد را تحت سوال قرار دادند.