هشدار از سرازیر شدن سیلاب های بیشتر در ایالت پنجاب پاکستان

ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب پاکستان، از افزایش آب ها در دریاهای سوتلج، راوی، چیناب و سایر دریا ها و احتمال سرازیر شدن سیلاب های شدید، هشدار داده است.

بر اساس گزارش ها، در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت های پنجاب و خیبر پشتونخواه، کم از کم ۸۰۰ نفر جان باخته و صدها نفر دیگر مجروح شده اند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، از اواخر ماه جون به اینسو، در نتیجۀ سیلاب ها در پاکستان، یک میلیون نفر متاثر شده است.

ادارۀ همآهنگی کمک های بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد گفته است که مناطق دور افتادۀ کوهستانی، به بیشترین کمک ها نیاز دارند، چرا که در اثر لغزش زمین، راه مواصلاتی به این مناطق مسدود شده و باشندگان آن ساحات با شیوع بیماری ها، گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی مواجه اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی ایالت پنجاب به رسانه ها گفته است که برای نجات افراد گیر مانده در مناطق آسیب دیده، تیم های نجات از طیاره های بدون سرنشین استفاده می کنند.