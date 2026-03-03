ترمپ: بقایای رژیم ایران خواهان گفتگو اند، من گفتم بسیار دیر شده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که بقایای رژیم اسلام‌گرای ایران می‌خواهند با ایالات متحده گفتگو کنند، اما او به آنان گفته است که "بسیار دیر" شده است.

این درحالیست که برای چهارمین روز عملیات به رهبری امریکا، برای نابودی توانایی‌های هسته‌ای و نظامی رژیم ایران که تهدید علیه امریکا و متحدانش به شمار می‌رود، ادامه دارد.

رییس جمهور ترمپ، روز سه شنبه در یک پیام‌ شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل با اشاره به رژیم ایران نوشت: "دافع هوا، قوای هوایی، بحری و رهبری آنان (ایران) از بین رفتند. آنان خواستار مذاکره اند. من گفتم بسیار دیر شده است"!

از زمان آغاز عملیات امریکا و اسراییل در روز شنبه علیه رژیم ایران، این نخستین بار است که رییس جمهور ترمپ گفته است هیچ گفتگویی با رهبران باقی‌ماندۀ رژیم ایران انجام نخواهد شد. دونالد ترمپ ماه گذشته سه دور گفتگوهای غیرمستقیم را با این رژیم اجازه داده بود.

در پیام دیگری که رییس جمهور ترمپ روز سه شنبه نشر کرد گفت که اردوی ایالات متحده دارای "تسلیحات نامحدود در سطح متوسط تا عالی — تجهیزات بسیار مهلک" است.

دونالد ترمپ در توضیح وضعیت ذخایر نظامی ایالات متحده روز دوشنبه در یک پیام تروت سوشیل نگاشت: "جنگ‌ها می‌توانند (برای همیشه) و بسیار موفقانه تنها با همین ذخایر ادامه یابند [که از بهترین سلاح‌های کشورهای دیگر هم برتر است!]. در سطح عالی ذخیرۀ خوبی داریم، اما هنوز به جایی که می‌خواهیم نرسیده ایم. مقدار زیای از تسلیحات پیشرفتۀ اضافی در کشورهای دیگر برای ما ذخیره شده است."

رییس جمهور ترمپ این‌را هم نوشت: "ایالات متحده مجهز است و آماده است تا پیروزی بزرگی به دست آورد!!!"

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که امریکا برای ماموریت علیه رژیم ایران "هدف روشنی" دارد.

روبیو افزود: "ایالات متحده یک عملیات را برای از بین بردن تهدید میزایل‌های بالستیک برد کوتاه ایران و تهدید ناشی از نیروی بحری، به ویژه علیه تجهیزات بحری آن، انجام می‌دهد. فعلاً روی همین موضوع تمرکز وجود دارد و این کار با موفقیت قابل توجهی به پیش می‌رود."

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده ک روز دوشنبه با شبکۀ تلویزیوینی فاکس نیوز صحبت می‌کرد گفت که تغییر رژیم در ایران شامل اهداف این ماموریت نیست.

ونس اضافه کرد: "هرچه در مورد رژیم در هر شکلی اتفاق بیفتد، موضوع فرعی در برابر هدف اصلی رییس جمهور است — و آن این است که اطمینان حاصل شود رژیم تروریستی ایران به بم هسته‌ای دست‌رسی پیدا نکند."