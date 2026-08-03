هشدار وزیر جنگ امریکا به ایران: کاملاً آماده اقدام استیم

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز یکشنبه دوم اگست سخنان اخیر رییس جمهور دونالد ترمپ را درباره گستردگی کمپیشینۀ حملۀ احتمالی دوباره بر ایران را "یک واقعیت" خواند.
رییس جمهور ترمپ پیش این گفته بود که حملهای که قرار بود بر ایران انجام شود "میتوانست بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. و برای آنان فاجعهبار میبود."
همزمان با این، رییس جمهور ترمپ از آغاز مذاکرات با ایران خبر داده و گفته است که این مذاکرات روز دوشنبه سوم اگست آغاز خواهد شد.
وزیر جنگ ایالات متحده در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "وزارت جنگ امریکا در سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هرگز دیده نشده است، آمادۀ اقدام بود."
پیت هگسیت همچنان نگاشته است که نظامیان امریکایی برای اقدام علیه ایران "کاملاً آماده و مسلح" استند.
رییس جمهور ترمپ ابراز تمایل کرده است که بحران کنونی با ایران از طریق مذاکره حل و فصل شود زیرا به گفتۀ وی "جانهای زیادی را نجات میدهد و مقدار زیادی توان و قدرت غیرضروری را، صادقانه بگویم، ذخیره میکند."
ترمپ با اشاره به ایران علاوه کرد که آنان نمیخواستند "ما این کار را انجام دهیم. و صادقانه بگویم، عربستان سعودی هم نمیخواست. آنان فکر میکردند یک توافق قریبالوقوع است. و این توافق مربوط به تنگه هرمز و همچنین در نهایت خلع سلاح هستهای ایران است."
در همین حال، دو سناتور جمهوریخواه آمریکا گفته اند احتمال موفقیت مذاکرات با ایران کم است و انتظار میرود حملات از سر گرفته شود.
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه و عضو کمیتههای قوای مسلح و روابط خارجی مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: "آیا فکر میکنم دپلوماسی جواب بدهد؟ احتمالاً نه. آیا فکر میکنم مجبور خواهیم شد دوباره آنها را بهشدت بمباران کنیم؟ احتمالاً بله."
اسکات گفت تا زمانی که ساختار حکومت در ایران تغییر نکند، تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای ادامه خواهد یافت. او افزود گروههای مختلفی در ایران با دولت امریکا در تماساند و برخی خواهان توافقاند، اما نتوانستهاند با یکدیگر هماهنگ شوند. به گفته او، آقای ترمپ خواهان جنگ و اعزام نیروی زمینی نیست.
جیم بنکس، سناتور دیگر جمهوریخواه نیز به فاکسنیوز گفت: "اگر ایرانیها پای میز نیایند و سریع توافق نکنند، رییسجمهور ترامپ دوباره حسابی بمبارانشان میکند."
او تعویق حملات را فرصت تازه برای بازگشت تهران به مذاکره خواند، نه نشانۀ ضعف امریکا. بنکس درباره وضعیت داخلی ایران گفت: "با یک ارتش رادیکالشده طرفیم و با طبقه حاکمی که به نظرم واقعاً میخواهد توافق کند، چون به زانو درآمدهاند."
پیش از این، رسانههای امریکایی از جمله والاستریت ژورنال و سیبیاس گزارش داده بودند که ایالات متحده ممکن است حملات شدیدی را علیه ایران انجام دهد.
بر اساس گزارش سیبیاس نیوز، امریکا و اسراییل در حال برنامهریزی حملاتی بودند که میتوانست یکی از شدیدترین بمباران بر تاسیسات انرژی در ایران تا به امروز باشد.
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