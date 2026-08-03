دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه سوم اگست اعلام کرد که مذاکرات با ایران جریان دارد، اما تاکید کرد که تا زمان دستیابی به توافق یا "تسلیم کامل" رژیم ایران، هیچگونه عبور و مروری از تنگۀ هرمز به سوی ایران، بدون موافقت ایالات متحده، انجام نخواهد شد.
رییس جمهور ترمپ در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل مقامهای ایران را به "دوگانهگویی" متهم کرد و گفت که آنان از یک سو خواستار برگزاری نشست و ادامۀ مذاکرات اند، اما از سوی دیگر به طور علنی وجود هرگونه گفتگویی را انکار میکنند.
رییس جمهور ایالات متحده افزوده است که مذاکرات آغاز شده و نشستهای بیشتری نیز برای آیندۀ نزدیک برنامهریزی شده است.
او تاکید کرد که ایالات متحده صرفنظر از مواضع علنی ایران، سرگرم گفتگو برای حل بحرانی است که حکومت ایران طی چندین دهه ایجاد کرده است. او همچنین تاکید کرده است که ایران "هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت."
رییس جمهور ترمپ این اظهارات را پس آن ابراز کرد که وزارت خارجهٔ ایران امروز در واکنش به سخنان دیروز دونالد ترمپ مبنی بر آغاز مذاکرات، گفت که تهران با واشنگتن در مذاکره نیست.
دونالد ترمپ دیروز گفت که نشانههایی از پیشرفت و امکان دستیابی به توافق مشاهده شده و به همین دلیل تصمیم گرفت تا از انجام یک حمله بر ایران خودداری کند. حملهای که به گفتهٔ دونالد ترمپ، پس از جنگ جهانی دوم، قرار بود بزرگترین حمله باشد.
ترمپ همواره گفته است که ترجیح میدهد تا اختلافات از مسیر دپلوماتیک حلوفصل شود، اما هدف ایالات متحده، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و تضمین باز ماندن تنگه هرمز است.
به گفتهٔ رییس جمهور ترمپ، توقف دادن حملهٔ برنامه ریزی شده، به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست، و در صورت شکست مذاکرات، تمام گزینهها همچنان روی میز خواهد بود.
در همین حال، شبکۀ سیانان روز دوشنبه گزارش داد که فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده (سنتکام) از تحلیلگران نظامی خود خواسته است تا پیشنهادهای "خلاقانه و غیرمتعارف" را برای افزایش فشار بر ایران و وادار کردن آن به پذیرش توافق ارایه کنند.
دو منبع آگاه به سیانان گفتهاند که این درخواست از سوی یکی از افسران ارشد سنتکام مطرح شده و هدف آن آغاز یک فرایند جمعآوری ایدهها برای بازنگری در استراتیژی فعلی ایالات متحده در قبال ایران بوده است.
در واکنش به این گزارش، تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیهای که در اختیار سیانان قرار داد، اصل "رویکرد نوآورانه" در فرماندهی مرکزی را تایید کرد، اما به جزییات این مکاتبه اشارهای نکرد. در بیانیه آمده است: "سنتکام سابقۀ طولانی در اندیشیدن و عمل کردن به شیوههای نوآورانه دارد."
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