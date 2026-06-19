ترمپ: ایالات متحده از 'روی ناچاری' با ایران توافق نکرده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید که کار ایران "تمام" شده است و واشنگتن از "روی ناچاری" با رژیم ایران وارد مذاکره نشده است.

رییس جمهور ترمپ روز جمعه در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ما از روی ناچاری با ایران ملاقات نکردیم، بلکه ایران این کار را کرد. آنان کار شان تمام است! ما این ۶۰ روز را به پایان خواهیم رساند. آنان نه پولی می‌گیرند، نه ده سنت.!"

دونالد ترمپ، روز جمعه در یک پست جداگانه با سرزنش منتقدان این تفاهم‌نامه گفت که عملیات نظامی ایالات متحده دوباره ایران را "تضعیف" کرده است.

رییس جمهور ایالات متحده افزود: "[ایران] دیگر نیروی هوایی، نیروی بحری، تجهیزات ضدطیاره، رادار یا عملاً هیچ چیز دیگری ندارد."

در همین حال، قصرسفید روز پنجشنبه اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، سفر خود را به سویس به تعویق انداخته است. جاییکه قرار بود مذاکرات رو در رو بین تیم‌های مذاکره کنندۀ ایالات متحده و ایران از روز جمعه آغاز شود.

سخنگوی قصر سفید بدون اینکه تعویق سفر معاون رییس جمهور امریکا را به خشونت در لبنان ربط داده باشد، "لوژستیک" را دلیل تاخیر در این سفر عنوان کرد.

یک سخنگوی قصر سفید در اعلامیه‌ای گفته است که "برنامه‌های مذاکرات تخنیکی پیش‌رو نهایی نشده و هیات امریکایی آماده است تا در اولین فرصت ممکن (برای انجام مذاکرات) سفر کند. اما جنبه‌های لوژستیکی این مذاکرات هرگز ساده یا قابل‌ پیش ‌بینی نبوده است. در حال حاضر معاون رییس جمهور امشب (به سویس) سفر نخواهد کرد".

در این اعلامیه آمده است که "ایالات متحده مشتاقانه در انتظار آغاز مذاکرات تخنیکی در اسرع وقت" است.

جی دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید تایید کرد که دورۀ ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی میان امریکا و ایران از همان روز [پنجشنبه] آغاز شده است.

براساس تفاهم‌نامۀ ۱۴ ماده‌ای، ایران موافقت کرده است که سلاح هسته‌ای تهیه یا تولید نکند. ایالات متحده و ایران همچنان توافق کرده اند که موضوع ذخایر مواد غنی‌شده ایران را مطابق با میکانیزم که مورد پذیرش هر دو طرف است، حل و فصل کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گفت که در طول دوره ۶۰ روزه، دو طرف "باید" روی جزییات مربوط به اجرای تفاهم‌نامه و به گفته او، دو موضوع بسیار مهم - کاهش تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای - کار کنند.

رافایل گروسی، رییس ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به تفاهم‌نامۀ امضا شده، گفت که این اداره مشتاقانه منتظر نشستن با مقامات امریکایی و ایرانی است تا "تدوین گام‌های مشخصی را که باید برداشته شود" آغاز کند.

گروسی، روز پنجشنبه در سازمان ملل متحد گفت: "حالا کار فنی شروع می‌شود."

به گفتۀ معاون رییس جمهور امریکا، ایالات متحده و ایران تاکنون به تعهدات خود در قبال این تفاهم‌نامه عمل کرده‌اند، به طوری که حداقل ۱۲.۵ میلیون بیرل نفت از تنگۀ هرمز عبور کرده و اردوی ایالات متحده محاصره آبی ورودی و خروجی بنادر ایران را رفع کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده انتظار یک "آتش‌بس کامل" را "در تمام جبهات، به شمول لبنان، حزب‌الله و اسراییل" دارد.

قصر سفید، روز جمعه (۱۹ ماه جون) به صدای امریکا گفت که اسراییل و گروه حزب‌الله لبنان به آتش بس توافق کرده اند.

سرنوشت یورانیم غنی‌شده ایران

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که استیف ویتکاف، نماینده ویژه رییس جمهور ترمپ، به قانونگذاران امریکایی گفته است که ایران از ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا از تاسیسات هسته‌ای این کشور تفتیش کند و روند کشف و یافتن مناطقی را که یورانیم غنی‌شده در زیر آوار نگهداری می‌شود، آغاز کند.

قصر سفید اعلام کرد که طبق تفاهم بین واشنگتن و تهران، ایران باید کتباً متعهد شود که به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود.

در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اواخر پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که نیروهای امریکایی به دستور رییس جمهور ترمپ، محاصره اعمال شده بر کشتی‌هایی را که به بنادر و سواحل ایران رفت و آمد می‌کنند پایان داده‌اند.

سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکایی مانع حرکت کشتی‌هایی که به بنادر ایران در خلیج فارس و خلیج عمان رفت و آمد می‌کنند، نمی‌شوند.

این فرماندهی اعلام کرد که اقدامات محاصره ایالات متحده لغو شده است، اما کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده در منطقه باقی خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه‌های توافق رعایت، پذیرفته و به طور کامل اجرا می‌شود.

پس از امضای توافق بین ایالات متحده و ایران، روز جمعه (۱۹ جون)، شماری از کشتی‌های تجارتی در تنگه هرمز مشاهده شده اند.